Milos Raonic, Reilly Opelka, Ugo Humbert et Nishioka avancent

Après une sortie anticipée à New York, Milos Raonic est de retour sur le chemin de la victoire à Delray Beach, battant Steve Johnson 7-6, 6-3 en une heure et 38 minutes pour la première demi-finale ATP depuis Stuttgart l’an dernier. Le Canadien a perdu 17 points en dix matchs de service, subissant une pause lors du premier match et rebondissant pour saisir l’ouvreur lors du bris d’égalité, saisissant trois occasions sur 11 au retour pour dépasser le sommet en deux sets.

L’Américain a cassé à 15 dans le premier match pour se forger un avantage précoce, repoussant six occasions de pause avant que Milos ne repasse enfin au sixième pour égaliser le score à 3-3. Six prises de commandement après cela, ils étaient dans le tie-break où Raonic a perdu un point de consigne à 6-5, convertissant le deuxième avec un gagnant de retour deux points plus tard pour sceller l’ouvreur et gagner un coup de pouce avant le deuxième set.

Là, il a forcé une erreur de Steve pour décrocher une pause dans le premier match, en gagnant un autre à 5-3 pour réserver sa place en demi-finale. Reilly Opelka n’a pas réussi à défendre le titre à New York et tentera d’ajouter le deuxième ici à Delray Beach, battant Soonwoo Kwon 6-3, 6-4 en 66 minutes pour la première demi-finale depuis Bâle l’an dernier.

Reilly a tiré 16 as et n’a jamais fait face à un point de rupture, volant le service du rival une fois dans chaque set pour sceller l’affaire en deux sets. L’Américain a éclaté d’amour lors du sixième match de l’ouverture avec un vainqueur en crosscourt au revers, terminant le set avec trois vainqueurs dans le match neuf pour un 6-3.

Les retourneurs n’ont à peine saisi aucun point dans les huit premiers matchs du deuxième set avant qu’Opelka ne remporte 12 des 15 derniers points pour sceller l’accord avec style, brisant Kwon amoureux à 4-4 et clôturant la rencontre avec un vainqueur de service dans le prochain match. pour régler le choc Raonic.

La sixième tête de série, Ugo Humbert, a renversé Frances Tiafoe 6-1, 6-2 en une heure et 11 minutes, repoussant les deux chances de pause et volant plus de la moitié des points de retour pour quatre pauses sur dix occasions, assurant deux matchs retour dans chaque établi et franchissant la ligne d’arrivée avec un vainqueur de service à 5-2 dans le deuxième set pour avancer dans les quatre derniers.

Dans le match le plus prolongé de la journée, Yoshihito Nishioka a évincé Brandon Nakashima 3-6, 7-6, 6-4 en deux heures et 25 minutes, l’emportant dans le set numéro deux et prenant une avance de 5-1 dans le décideur avant de célébrer une victoire dans le dixième match.