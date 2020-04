Milos Raonic se souvient de sa première victoire sur Roger Federer

Entre avril 2010 et avril 2011, le jeune Canadien Milos Raonic a gagné près de 400 places sur la liste de classement ATP, se classant parmi les 30 premiers à 20 ans et devenant l’un des joueurs les plus réguliers du Tour. Finissant dans le top-35 pendant neuf années consécutives, le natif de Podgorica a remporté huit titres ATP (le dernier à Brisbane 2016) et a combattu pour les couronnes du Masters 1000 et également dans la finale de Wimbledon, devenant le numéro un mondial.

3 fin 2016 et dans l’espoir de défier encore plus durement les joueurs d’en haut dans les années à venir. Au lieu de cela, Milos a souffert de nombreuses blessures, quittant le top 10 en août 2017 et ne revenant plus jamais dans le groupe d’élite, incapable de trouver son meilleur tennis et de rester en bonne santé pendant au moins six mois!

Perdant les six dernières finales de l’ATP, Raonic a dû endurer de nombreuses difficultés au cours des trois dernières années, incapable de trouver le rythme et de rivaliser au niveau qu’il avait auparavant. Travaillant dur pendant l’intersaison, Milos a fait un début prometteur en 2020, se qualifiant pour la cinquième fois à l’Open d’Australie en quarts de finale au cours des six dernières années, s’inclinant face à Novak Djokovic en deux sets mais se sentant beaucoup mieux que dans la même période. des années précédentes.

Il a également été demi-finaliste à Delray Beach, s’inclinant contre Reilly Opelka en trois sets et espérant avoir plus de chances de remporter le titre ATP le reste de la saison si le coronavirus autorise une action pendant le reste de 2020. Parlant à TSN, Raonic a rappelé certains des matches importants du passé, mentionnant sa première victoire sur Roger Federer lors de leur septième affrontement à Paris 2014, le propulsant vers la finale de l’ATP pour la première fois.

Cette année-là, le Canadien a obtenu des résultats remarquables en Masters 1000, progressant en quart de finale à Indian Wells, Miami, Monte Carlo et Toronto, se retrouvant en demi-finale à Rome et à Cincinnati et en deuxième finale à ce niveau en Paris après le triomphe de Federer.

L’affrontement a duré une heure et 33 minutes et Milos a dominé 7-6, 7-5, tirant 21 as et ne perdant que 15 points en 12 matchs de service. Federer a remporté une victoire dominante sur Raonic quelques mois plus tôt à Cincinnati, mais ce n’était pas le cas à Paris, luttant un peu derrière le deuxième service et perdant une fois dans les phases finales du deuxième set pour propulser Milos.

Raonic a repoussé un point de set avec un as dans le dixième match du deuxième set, se déplaçant devant avec un vainqueur en crosscourt lors du match suivant et scellant l’affaire avec un vainqueur en coup droit quelques minutes plus tard pour le premier triomphe sur les Suisses. Légende.

“En 2014, j’ai battu Roger Federer pour la première fois en Masters de Paris en quart de finale, gagnant suffisamment de points pour me qualifier pour la finale de l’ATP. Il y a aussi eu des rencontres dont je me souviens encore très bien que je ne pouvais pas gagner, comme cet Australien Demi-finale ouverte en 2016 lorsque je me suis blessé contre Andy Murray ou lors du match de marathon lors de la finale de l’ATP contre lui. J’ai aussi bien joué contre Stan Wawrinka à l’Open d’Australie cette année-là, cela aurait pu aller dans les deux sens. ”