Milos Raonic sur l’annulation de Wimbledon et le report de Roland-Garros

L’ancien finaliste de Wimbledon, Milos Raonic, a déclaré que la possibilité d’un été sans Wimbledon serait difficile à accepter, mais ce serait le bon choix en fonction de la pandémie mondiale. Roanic s’entraîne actuellement à Miami pendant l’arrêt du tennis.

S’adressant à TSN Canada dans une interview exclusive, l’ancien numéro 3 mondial a déclaré: “Ce serait une décision difficile à accepter au début, mais ça va aussi être une décision que vous comprenez est tout à fait le bon choix avec tout ce qui se passe autour du monde.

Une fois que vous entrez dans ces portes, même si c’est pendant la semaine d’entraînement avant l’événement, c’est le tournoi qui vous frappe le plus. Ce n’est pas le plus grand site, les courts ne sont pas aussi grands qu’ils peuvent l’être dans les autres slams, mais il y a la tradition là-bas.

Vous remarquez les choses à l’ancienne auxquelles ils ont vraiment adhéré. Il n’y a pas de planches de sponsors à l’arrière des courts, l’herbe est immaculée, ils s’assurent que tous les joueurs respectent le terrain, je pense que le tout-blanc (vêtements) a aussi fière allure donc ce sont toutes des choses qui vous grandissent vraiment apprécier.

C’est la seule finale du Grand Chelem que j’ai faite. J’ai toujours joué certains de mes meilleurs tennis là-bas. C’est un tournoi auquel j’ai hâte de participer chaque année. Plusieurs fois, j’y suis allé après une blessure et j’ai réussi à bien jouer, donc cela m’a aidé à rebondir ma saison plusieurs fois.

C’est un endroit qui m’a beaucoup plu et j’en suis très reconnaissant. Ça va être difficile de ne pas pouvoir y aller si c’est la décision, parce que ça a toujours été une priorité pour moi d’être en bonne santé à cette époque de l’année.

Mais, vous savez, cela me donnera quelque chose de plus à attendre dans un an. Les nouvelles sont assez difficiles à suivre ces jours-ci, car il n’y a pas vraiment de résultats positifs. Tout cela augmente et augmente assez rapidement, donc je pense qu’il est important que nous nous concentrions sur cela.

Donc, s’il n’y a pas de Wimbledon, ce sera triste et difficile à accepter, mais vous en aurez assez vite sachant que c’est le bon choix. Je pense que le sport n’est même pas secondaire sur la liste des choses qui doivent se passer en ce moment. “

Le Canadien a également eu un nouveau chiot avec sa petite amie Camille Ringoir et dit que c’est quelque chose qu’il voulait depuis longtemps. «Je me souviens lorsque nous avons déménagé pour la première fois avec ma famille, lorsque nous avons immigré au Canada pour la première fois en 1994, j’ai toujours demandé à mes parents un chiot.

De retour en Yougoslavie, pour moi, avoir des animaux domestiques n’était pas une chose. Vous savez, nous avions beaucoup de chiens errants et je les ramènerais toujours à la maison et ce genre de choses, mais ce n’est pas une chose qui pourrait fonctionner. Je me souviens que mes parents m’avaient promis quand nous avons déménagé d’un appartement à une maison: “ Tu peux avoir un chiot ”, mais ensuite je jouais au tennis et puis le tennis était toujours la raison pour laquelle ce n’était pas possible, du moins d’eux à moi.

Et puis j’ai commencé à voyager et c’est quelque chose auquel je ne pensais même pas. Alors, j’ai dit: “Si cela doit se produire, cela doit se produire de temps en temps et je le découvrirai après”, et jusqu’à présent, c’était incroyable. “

Alors que de nombreux joueurs étaient bouleversés par la décision de la Fédération française de tennis de déplacer l’Open de France en octobre, Raonic a déclaré que c’était la bonne décision de déplacer l’événement, même si la manière dont la décision a été prise n’était pas correcte. “Dans l’ensemble, est-ce le bon choix? Oui.

Cela s’est-il produit d’une manière où les joueurs se sont sentis valorisés et respectés? Je ne le pense pas nécessairement. Le jour de sa sortie, je l’ai appris sur Twitter. Nous avons cette discussion de groupe massive avec 70 des 100 meilleurs joueurs et tout le monde l’a appris sur Twitter.

Je pense qu’une seule personne vraiment a été contactée … et même le président de l’ATP, lui aussi, n’a été contacté que si ce n’est que deux personnes et ils ne cherchaient même pas à se faire une opinion. Hé, c’est un avertissement, nous allons le faire, nous ne demandons à personne, peu nous importe, c’est ce qui doit arriver.

Je le comprends de leur point de vue. Ils ont fait beaucoup de rénovations cette année, ils ont installé un nouveau toit, ils y travaillent encore. Je sais que ce n’est pas fini, alors la question est de savoir quand le gouvernement français leur permettra d’avoir autant de travailleurs dans un espace restreint pour terminer la construction.

Cela va également être un autre facteur pour eux, car je ne pense pas que vous puissiez nécessairement jouer pendant que c’est une zone de construction. Je pense qu’ils voulaient sécuriser une semaine, car ils étaient nerveux que beaucoup de tournois cherchent à bouger …

Je pense qu’ils ont dit: “Nous allons y aller et nous comptons sur l’idée que les joueurs voudront jouer des tournois du Grand Chelem plutôt que des événements ATP plus petits et la Laver Cup.” Et, à la fin de la journée, les tournois du Grand Chelem sont la chose qui est la plus significative pour nous, qui est la plus significative pour nous d’un point de vue personnel …

les joueurs veulent réaliser de grandes choses et aussi financièrement, en raison de leur taille, ils sont capables de récompenser les joueurs qui réussissent le mieux. Donc, je pense qu’ils ont en quelque sorte dit: “Hé, nous sommes l’Open de France, nous le savons, nous allons y aller et nous pensons que les gens se présenteront”, et je pense que les gens le feront.

La seule question est de savoir comment cela va (être pour) les joueurs qui jouent trois sets sur cinq (sur) quatre sur cinq semaines et avec un changement de surface également. Ainsi, certains joueurs qui ne réussissent pas bien à l’US Open auront automatiquement un avantage, car au lieu de sept jours de préparation, ce sera 20 ou 16 jours et c’est une grande différence.

Donc, c’est la bonne décision parce que nous voulons jouer et nous voulons jouer autant que possible, nous nous sentions un peu offensés par la façon dont cela s’est produit. ”