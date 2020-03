Miomir Kecmanovic après suspension: “J’ai été choqué”

Confiance en soi, illusion, audace et talent, beaucoup de talent. Ce sont les ingrédients que le jeune rassemble Miomir Kecmanovic, tous un diamant qu’ils polissent mille merveilles de Serbie. Quart de finaliste du dernier tournoi d’Indian Wells et atteignant la première place du classement ATP, le Serbe incarne l’une des explosions les plus fulgurantes du paysage des Balkans ces dernières années. Bien que le tennis soit actuellement en suspens pour les six prochaines semaines, Kecmanovic se prépare à ce que la situation redevienne normale et que le tennis revienne.

Comment vous vous êtes senti lorsque vous avez appris que Indian Wells avait été annulé en raison de la pandémie de coronavirus: “Au début, en apprenant la nouvelle, j’ai été choqué, mais d’un autre côté, c’était une situation à laquelle nous nous attendions tôt ou tard. La situation empirait dans toutes les régions du monde et il était très contre-productif de jouer le tournoi. Je n’ai pas beaucoup parlé avec les autres. joueurs de tennis, car à l’époque je n’étais pas à Indian Wells, mais je m’entraînais à l’IMG Academy de Miami. Lorsque j’ai entendu parler de l’annulation d’Indian Wells et de Miami, je me suis rendu directement en Serbie parce que je savais que la situation allait empirer “, a-t-il déclaré. le joueur des Balkans dans une interview réalisée par Sport Klub.

Avis sur les points: “Je pense que la chose la plus juste serait de geler les points. Pour le moment il n’y a pas de tournois et il serait injuste qu’au fil des semaines, ils enlèvent des points sans même pouvoir les défendre. L’un des plus touchés est moi, et c’est que en enlevant les points que j’ai obtenus l’an dernier à Indian Wells, je vais sortir du top 50 du classement. J’espère que l’ATP fait ce qu’il faut et gèle les points. Nous ne savons pas encore quand ils prendront la décision, mais j’espère que ce sera bientôt. “

Comment vit la situation dans le monde avec le coronavirus: “La situation dans toute l’Europe et dans le reste du monde est assez préoccupante. Ici, dans ma ville, nous n’avons pas encore de personnes infectées, donc pour le moment nous sortons mais avec de nombreuses inquiétudes. C’est une question de temps que dans quelques jours nous pourrons voir la premiers cas positifs “, a conclu le joueur des Balkans, qui travaille toujours pour le retour du tennis.

