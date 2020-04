Mios Raonic explique comment la nutrition l’a aidé à devenir un meilleur joueur de tennis

L’ancien numéro 3 mondial, Milos Raonic, a déclaré qu’il était devenu beaucoup plus prudent au sujet de son alimentation au cours des dernières années, ce qui a contribué à sa condition physique ainsi qu’à son jeu sur le terrain. S’adressant au site Web de l’ATP Tour, Roanic dit qu’il a ajouté un nutritionniste à son équipe au cours des dernières années.

“Chaque étape [of my career] Je me suis toujours demandé: “Qu’est-ce que je peux faire de mieux?”. J’étais arrivé à ce point en 2013, juste avant la saison, c’est là que je pensais que je pouvais avoir le plus d’impact.

J’ai demandé aux gens avec qui je travaillais, à mon équipe, qu’ils pensaient que c’était quelque chose à quoi je pouvais prêter attention et dont je pouvais profiter. Quand j’ai commencé, c’était: «Comment nettoyer les choses? Comment puis-je être plus efficace? »Puis, au cours des dernières années, lorsque j’ai eu beaucoup de blessures, je me suis dit:« Qu’est-ce qui me manque ou qu’est-ce que je pourrais manquer ou que dois-je faire de mieux pour rester en bonne santé ? Je pense que chaque fois qu’il est conforme à un problème spécifique que j’essaie de résoudre ou que j’essaie de résoudre ou d’améliorer.

Je pense que c’est là que nous avons en quelque sorte abandonné l’approche que nous adoptons pour la solution que nous recherchons. “Raonic dit que son alimentation comprend sauter des desserts et manger de la viande rouge moins souvent.” Sauter des desserts.

Je l’ai de temps en temps, mais beaucoup plus rarement: le tiramisu. C’est de loin mon dessert préféré. Je ne mange pas de viande rouge aussi souvent. Peut-être une ou deux fois toutes les deux semaines, et maintenant une grande partie a régimenté les heures où je mange.

C’est à quelle vitesse je mange après un match, et ce genre de choses. C’est ce qui a beaucoup changé au cours de la dernière période. C’est beaucoup plus structuré et ainsi de suite. J’ai eu du mal avec différents types de blessures, différents problèmes de dos, quelques déchirures musculaires au cours des dernières années.

Il s’agissait de savoir comment pouvons-nous vous ravitailler et comment pouvons-nous vous donner le bon type de nourriture dont vous avez besoin pour garder vos tissus et votre corps en bonne santé et également fonctionner correctement. [It’s about] fonctionner efficacement pour essayer de trouver un moyen de minimiser ces problèmes à venir.

Quand j’ai commencé la tournée, je n’étais pas un grand fan de poisson, probablement en 2010 ou 2011. C’est quelque chose que je mange probablement plus que tout. C’est quelque chose auquel je vais assez souvent pour avoir la source de protéines tout au long de ma journée, presque tous les jours.

C’est celui qui a beaucoup changé. Il y a différents types de légumes et de choses que j’ai ajoutés, mais je dirais que c’est le poisson, car c’est une grande partie de ce que je consomme de nos jours. C’est probablement le changement le plus important. “

Raonic n’est pas le seul joueur à avoir intégré un changement majeur dans sa nutrition au cours des dernières années. Le numéro un mondial Novak Djokovic a également largement parlé des avantages qu’il a retirés de son régime sans gluten et végétalien.