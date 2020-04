Mirka est timide sur les réseaux sociaux

La légende du tennis suisse Roger Federer dit qu’il n’est pas complètement sûr que lui et sa femme Mirka soient prêts à faire le Andy Murray 100volleychallenge parce que sa femme est “ timide sur les réseaux sociaux ” Jeudi, l’ancien n ° 1 mondial Murray a posté une vidéo de lui frappant 100 volées avec sa femme Kim Sears et a mis au défi tous les joueurs de tennis et les fans de faire de même, avec un appel spécial à Roger et Mirka – “Je ne peux pas être le seul à vouloir voir Rog et Mirka frapper quelques balles ensemble “Federer a d’abord été interrogé par un fan sur Twitter sur le moment où il ferait le défi Murray, auquel il a répondu” 🤷‍♂️ ne se sentant pas confiant “Quand un autre fan l’a pressé, lui demandant de ne pas s’inquiéter car Mirka ferait bien, il a répondu: “Elle le ferait totalement, mais elle est timide sur les réseaux sociaux” Attendons de voir si les Federers changeront d’avis sur le défi Murray.

🤷‍♂️ ne pas se sentir en confiance https://t.co/gQW6uVRtRY – Roger Federer (@rogerfederer) 10 avril 2020

Elle serait totalement mais timide sur les réseaux sociaux https://t.co/BpXgZKJLBX – Roger Federer (@rogerfederer) 10 avril 2020

Un défi pour tous les joueurs et fans de tennis …

Le défi 💯 volley. Il n’y a pas eu de chamailleries pendant le tournage de la vidéo 🙄, même si je pense que la dernière volée a été dirigée vers ma tête … Je ne peux pas être le seul à vouloir voir Rog et Mirka frapper quelques balles ensemble … 🎾 pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ – Andy Murray (@andy_murray) 9 avril 2020