Mirza: “J’ai besoin d’un peu plus de temps”

Le retour de Sania Mirza le circuit ne pouvait pas être mieux: présence à Hobart et premier titre. Cependant, les étapes suivantes n’ont pas été les meilleures, avec un retrait lors de l’Open d’Australie et des huitièmes de finale à Dubaï. L’Inde ne s’attendait pas à ce qu’une nouvelle lésion réapparaisse sur son chemin.

“Quand tu reviens d’une blessure, c’est toujours plus dur mentalement que physiquement, la peur d’une autre traction est plus grande, une tension, j’ai toujours le souvenir de la douleur fraîche. J’ai besoin d’un peu plus de temps d’entraînement, au cours des six dernières semaines seulement Je pourrais frapper la balle pendant six ou sept jours. J’ai besoin de plus de temps pour mieux sentir la balle. Il y a des moments où vous devez attendre que votre corps s’améliore et l’essayer lentement “, a-t-il expliqué dans le Temps de l’Inde.

