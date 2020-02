Mitchell Krueger fait exploser la foule à Delray Beach après avoir reçu aucun soutien

Il y a exactement 20 ans, les Américains avaient trois joueurs dans le top 10 du classement ATP, avec Andre Agassi et Pete Sampras en tête du peloton et Todd Martin qui était là pour les suivre. En février 2010, la plus grande nation du tennis n’avait que trois joueurs dans le top 50, perdant l’avantage face au reste du monde lorsque Pete Sampras et Andre Agassi ont pris leur retraite et n’ont pas réussi à produire un champion majeur depuis Andy Roddick à l’US Open 2003.

Au cours des 15 dernières saisons, les Américains ont remporté quatre misérables titres de Masters 1000, incapables de défier Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray lors d’événements ATP haut de gamme, bien qu’ils en détiennent trois sur les terrains durs bien-aimés.

La nouvelle génération a fait quelques changements vers le développement le plus réussi mené par Taylor Fritz, Reilly Opelka, Frances Tiafoe et Tommy Paul qui ne sont toujours pas prêts à se battre pour les titres notables et à défier les rivaux par le haut.

Pour dire la vérité, la foule américaine n’aime pas le tennis comme elle l’a fait par le passé quand elle soutenait les légendes de notre sport, la plupart du temps pas pris la peine de regarder les concurrents à venir qui tentent de restaurer au moins quelque chose des jours de gloire.

N ° mondial 216 Mitchell Krueger n’a pas pu suivre son compatriote Noah Rubin dans le tableau principal de l’ATP 250 à Delray Beach, perdant une rencontre serrée contre Cameron Norrie 4-6, 6-2, 7-6 en un peu moins de deux heures et demie .

Mitchell a eu ses chances dans celui-ci, ayant une avance rapide dans le set décisif avant que Norrie ne riposte et réclame le bris d’égalité 7-5 pour se déplacer vers le haut et atteindre l’action principale. Après l’affrontement, Krueger a publié un tweet sur le manque de soutien devant les fans à domicile et contre un joueur non américain, se demandant ce qu’il avait fait de mal en Floride, l’une des destinations les plus populaires pour tous les amateurs de tennis aux États-Unis.

“C’est fou pour moi qu’un Américain puisse jouer un match en Amérique contre un adversaire non américain et obtenir un soutien de la foule absolument nul. Je peux garantir que je n’obtiendrai pas de chants à Londres. Floride, qu’est-ce que j’ai fait pour vous?”