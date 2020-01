Mladenovic et Babos, champions de l’Open d’Australie

Incontestable le domaine qui tout au long du tournoi a montré les déjà champions de la Open d’Australie dans le mode de double féminin. Timea Babos et Kiki Mladenovic Ils sont les premiers à décrocher le titre dans cette édition, après avoir battu Hsieh et Strycova en deux manches (6-2 6-1). Français et Hongrois, ils sont ainsi devenus le premier couple, depuis 2004, lorsque Paola Suárez et Virginia Ruano l’ont obtenu, en remportant l’Open d’Australie sans laisser un seul set en cours de route.

