Mohamed Safwat, 29 ans, crée l’histoire à l’Open d’Australie

Mohamed Safwat, 29 ans, a créé l’histoire samedi en devenant le premier Egyptien depuis Ismail El Shafei en 1978 à assurer son apparition dans le tableau principal de l’Open d’Australie après être passé par le tirage au sort des qualifications à Melbourne.

Safwat n’est pas étranger à l’histoire – il s’est qualifié pour l’Open de France 2018 en tant que perdant chanceux, ce qui en fait le premier homme d’Egypte à jouer dans un tableau du Grand Chelem en simple en 22 ans et est également le premier joueur d’Egypte à se qualifier pour les Jeux Olympiques .

Il espère qu’il pourra inspirer plus d’Égyptiens à suivre ses traces après avoir persévéré à travers des moments difficiles pour arriver là où il est. S’adressant au National, Safwat a déclaré: «Je ne peux même pas décrire à quel point j’étais heureux après le match; surtout que j’ai battu de bons joueurs en cours de route.

Cela signifie beaucoup pour moi et je pense que cela me donnera une bonne poussée mentale, que je peux croire que je peux jouer à ce niveau de manière cohérente; que j’ai le niveau pour concourir dans le top 100. Je pense que ça va me donner un coup de fouet cette année ».

Actuellement classé n ° 172 mondial, Safwat espère entrer dans le Top 100 cette année. “J’ai pris un chemin différent de la génération avant moi, je me suis engagé dans ce que je fais, je n’ai pas abandonné mes rêves, j’ai eu des moments difficiles au fil des années, des hauts et des bas, et de la frustration et de la tristesse mais heureusement j’étais toujours entouré des bonnes personnes.

Ce que je fais maintenant sera bon pour les enfants à la maison et devrait les motiver qu’ils peuvent le faire, avec les bonnes connaissances et les bonnes personnes autour de vous, vous pouvez vraiment y arriver ». Safwat a déjà atteint l’un de ses objectifs de toute une vie en se qualifiant pour les Jeux Olympiques – il l’a fait en remportant la médaille d’or aux Jeux africains et sera le premier joueur de tennis d’Egypte à participer aux Jeux olympiques.

«La qualification pour les Jeux olympiques a été l’une des choses qui m’a donné un gros coup de pouce l’an dernier. Gagner les Jeux Africains m’a donné beaucoup de confiance, ça m’a débloqué quelque chose et ça a été un tournant dans ma carrière. J’essaierai de bien me préparer avant les JO de cette année.

J’essaie de participer aux grands tournois en préparation de Tokyo 2020, parce que j’ai besoin de jouer à un niveau supérieur quand j’y suis, je suis prêt. Je ne veux pas me présenter. Pas de pression évidemment mais vous vous y préparez bien et tout ce qui vient est bon ».

Safwat rencontrera lundi le Français Gregoire Barrere au premier tour de l’Open d’Australie et pourrait rencontrer le 22e tête de série Guido Pella au deuxième tour.