Mohamed Safwat explique pourquoi le report des Jeux olympiques a été une excellente décision

Le joueur de tennis égyptien de premier plan Mohamed Safwat pense que ce fut une excellente décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo. Safwat, 29 ans, a obtenu une place pour les Jeux olympiques de Tokyo après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux africains en août dernier.

Le n ° 131 mondial Safwat devait devenir le premier joueur de tennis masculin égyptien à représenter sa nation aux Jeux olympiques. Mardi, les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus. “Je pense que la décision de reporter a été la meilleure chose pour tout le monde, en termes de santé des athlètes, des fans, des organisateurs et de tout le monde”, a déclaré Safwat au National.

“Le report est également bon, car il donne aux athlètes un meilleur temps pour se préparer, car s’il devait se tenir en juillet, et nous sommes tous mis en quarantaine au moins jusqu’en mai ou juin, il n’y aurait pas eu assez de temps pour les athlètes.” préparez-vous pour cela.

Je pense que cela donne une chance équitable à tout le monde de se préparer. «Personne ne s’y attendait et personne ne l’a vu venir. Il menace toute l’humanité, il est donc plus grand que le sport. En tant qu’athlètes, nous voyageons toujours d’un endroit à un autre, nous sommes donc à risque, et c’est difficile aussi pour nous ».

Pendant ce temps, l’ATP Tour ne se poursuivra pas avant le 8 juin. Avant la suspension, Safwat jouait certains des meilleurs tennis de sa carrière. En février dernier, l’Égyptien a remporté son premier titre de Challenger à Launceston et a atteint son meilleur classement en carrière de 130e au monde.