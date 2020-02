“Mon énergie s’est complètement effondrée” – Novak Djokovic s’ouvre sur les problèmes de santé

Novak Djokovic a récupéré le titre de l’Open d’Australie pour une 8e fois, un record, après avoir devancé la tête de série numéro 5 Dominic Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 dans une finale divertissante. Djokovic a également résisté à la faiblesse physique pour l’emporter lors du match exténuant de 4 heures.

Thiem était sur le point de décrocher son premier titre du Grand Chelem après avoir pris deux sets à une avance avec Djokovic en passe de tout faire. Cependant, le Serbe a pris une pause hors terrain de 4 minutes après le 3e set pour une raison non divulguée. Le joueur de 32 ans a riposté dur après avoir rajeuni et remporté les deux sets suivants pour décrocher son 17e titre du Grand Chelem.

«C’était très étrange»: Novak Djokovic

Novak a expliqué que quelque chose d’inhabituel se passait pendant le troisième set lorsque son service a été interrompu deux fois. Il a laissé entendre qu’il n’avait souffert d’aucune blessure mais que toute son énergie avait été épuisée.

«Je n’ai eu aucune blessure et c’était très étrange pour moi parce que j’avais fait les choses à peu près comme je le fais toujours. Mon énergie s’est complètement effondrée. Chaque fois que je lançais une balle, je me sentais étourdi », a révélé Djokovic dans une interview à la chaîne 9.

«Nous essayions de faire tout notre possible dans les circonstances pour trouver un moyen de rajeunir. J’ai eu de la chance avec ce service et cette volée et je suis revenu et je pense qu’à partir de 2 en tout au quatrième, j’ai commencé à me sentir mieux », a-t-il ajouté.

“Je ne peux pas vraiment l’expliquer”: Djokovic

Novak Djokovic a également pris un temps mort lors de son match de demi-finale de l’Open d’Australie 2020 contre son rival de longue date Roger Federer jeudi. Djokovic a admis qu’il se débattait avec un type de problème similaire contre le maestro suisse.

«C’était un peu similaire. Je ne peux pas vraiment l’expliquer pour le moment. J’ai parlé au médecin et elle m’a évalué et évalué quand nous sommes sortis du terrain », a déclaré Novak.

Le Serbe a divulgué que le médecin lui avait dit qu’il avait peut-être quelques conditions et des choses comme ça. Cependant, il ne pouvait pas faire grand chose, mais obtenir de l’énergie – des gels et des barres et beaucoup de liquides. Elle lui a dit qu’il était déshydraté et il a donc essayé de le boire autant qu’il le pouvait.