“Mon entraîneur m’a dit que Rafael Nadal écrira l’histoire du tennis”

Martin Vassallo Arguello est un ancien joueur argentin qui a pris sa retraite en 2011, se classant parmi les 50 premiers en 2009 et atteignant les 16 derniers à Roland Garros trois ans plus tôt. Vainqueur de huit titres Challenger en 20 finales, Martin a eu l’opportunité de se battre contre le futur non.

1 Rafael Nadal à Barletta en mars 2003, l’Espagnol de 16 ans entamant le neuvième tournoi Challenger de sa jeune carrière. Dans le match d’ouverture, Rafa a battu Ruben Ramirez Hidalgo pour affronter Vassallo Arguello, luttant durement contre le rival le plus expérimenté pour décrocher un triomphe 6-7, 7-5, 6-3 pour atteindre les quarts, restant sur la trajectoire du titre sur son surface bien-aimée et déterminée à remporter enfin le premier titre à ce niveau après avoir déjà perdu trois finales en début de saison.

Rappelant le match, Martin Vassallo Arguello a félicité l’Espagnol qui était très difficile à battre même à ce moment où il avait à peine servi, refusant de se rendre et se battant pour chaque point comme si c’était le dernier. “J’ai demandé des informations lorsque j’ai appris que je jouerais contre Rafa Nadal au deuxième tour.

Dans le premier, il a battu Ruben Ramirez Hidalgo qui m’a dit que Rafa est un junior prometteur qui frappe déjà le ballon à un rythme élevé. J’ai gagné le premier set qui avait duré une heure et j’attendais que son jeu baisse dans le set numéro deux.

Rafa était encore très petit et maigre, sans gros service. Cependant, c’était difficile de gagner un point contre lui, de courir d’une partie du terrain à l’autre et de tout récupérer. À 5-5 dans le set numéro deux, j’étais 40-15, mais je n’ai pas pu clore le match.

Rafa a pris une pause et a fermé le set pour prendre de l’élan, prenant le troisième set 6-3 et restant sur la trajectoire vers son premier titre Challenger. Il m’a surpris et c’était la clé de sa victoire. Après le match, j’ai appelé mon entraîneur Guillermo Perez Roldan et je l’ai informé du résultat.

Il m’a dit que si je jouais bien comme je l’ai dit et que je perdais toujours, nous parlons d’un garçon qui va écrire l’histoire du tennis. ”