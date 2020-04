“Mon équipe et moi déterminerons comment planifier le reste de la saison”

Au cours de sa carrière, Dominic Thiem a remporté 16 titres en simple ATP et atteint la 3e place du classement ATP le 2 mars 2020. Dans les tournois du Grand Chelem, il a atteint deux finales à Roland Garros et une finale à l’Open d’Australie. Il a également été finaliste de l’édition 2019 des finales Nitto ATP à Londres.

Son style de jeu délibéré, mais agressif, en particulier la longue reprise sur ses coups de fond, sa capacité à maintenir de longs rallyes de base et des services de top-spin ont grandement profité à son jeu sur terre battue, où il a eu le plus de succès (remportant dix de ses 16 ATP titres sur cette surface).

Il a battu de nombreux grands joueurs de terre battue sur terre battue, enregistrant quatre victoires contre Rafael Nadal à la surface. Dans une interview avec Red Bull, l’as autrichien a révélé l’impact de la pause inattendue sur le reste de sa saison de tennis au milieu de la pandémie de coronavirus.

«Évidemment, cela aura un impact énorme sur le reste de ma saison. Mais c’est la même chose pour tous les joueurs de la tournée. Cela signifie que tout le monde doit s’adapter. Nous devons attendre et voir quand cela reprendra. Ensuite, mon équipe et moi déterminerons comment nous pouvons nous y préparer de manière optimale et planifier le reste de la saison », a déclaré Dominic Thiem.

«J’ai tellement joué au tennis dans ma vie que maintenir ma forme de tennis n’est pas difficile pour moi. À partir du moment où je peux recommencer à frapper le ballon, la sensation revient très rapidement. Il nous restera suffisamment de temps avant le premier tournoi pour retrouver la forme », a-t-il ajouté.

«La régénération et l’arrêt sont au moins aussi importants que la formation elle-même. Et rentrer à la maison est très important pour moi. C’est là que je récupère le plus vite, surtout mentalement. Quand il n’est pas possible de revenir à la maison entre les tournois, j’essaie de faire du tourisme. Il y a toujours quelque chose de nouveau à vivre dans les grandes villes. ”