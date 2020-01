«Mon fils Stefan reconnaît déjà Roger Federer et Nadal»

Le septuple champion de l’Open d’Australie, Novak Djokovic, se qualifie pour les onze derniers pour la 11e fois à Melbourne, battant Diego Schwartzman 6-3, 6-4, 6-4 pour rester sur le parcours du titre. Le Serbe n’a pas pu jouer au niveau des deux matches précédents, mais c’était plus que suffisant pour contrôler le rythme et le tableau de bord du début à la fin, se brisant une seule fois et obtenant quatre pauses sur huit chances de sceller l’affaire en deux sets. et passer au tour suivant.

En discutant avec Todd Woodbridge après la rencontre, Novak a eu l’occasion d’en dire plus aux fans sur son fils Stefan et ses premiers pas dans le tennis, l’enfant de cinq ans frappant souvent avec son père à Monte-Carlo ou dans le monde entier lors de ses voyages. avec lui.

Djokovic a révélé que Stefan reconnaît déjà Roger Federer et Rafael Nadal, les plus grands rivaux de son père, aux côtés d’autres joueurs, ayant la chance de partager le terrain avec eux. Sans le pousser à quoi que ce soit, Novak permet à Stefan de trouver son propre chemin et d’en profiter à chaque instant, sans le précipiter pour le tennis.

Le coup préféré de Stefan est le coup droit, frappant le plus de balles de cette aile pour la simple raison qu’il est né avec le revers, ce qui semble parfaitement raisonnable, compte tenu de l’identité de son père. “Jusqu’à présent, cela a été formidable en termes de relation de tennis entre mon fils et moi; il est prêt à jouer avec moi”, a déclaré Djokovic.

“Vous savez comment c’est, père et fils, c’est un peu différent; il est beaucoup exposé au tennis quand il voyage avec moi mais aussi à la télé. Il sait ce qui se passe, connaissant Roger et Rafa et un couple des autres gars.

Son coup préféré est le coup droit jusqu’à présent mais j’essaie de lui faire frapper quelques revers; il me dit qu’il est né avec un revers, c’est pourquoi. Je donne à Stefan tout le temps et l’espace dont il a besoin dans le monde.

Je veux vraiment que lui et ma fille expriment un désir honnête de prendre la raquette et le ballon et de simplement frapper, sur le terrain ou contre un mur. Je serais plus qu’heureuse et ravie de les soutenir dans leur carrière et leurs voyages dans le tennis, mais il est encore trop tôt pour en parler – dit ma femme. ”