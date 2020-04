«Mon genou me faisait mal mais la douleur s’est dissipée, suivie de …»

Après une clôture fiable de la saison 2002, Roger Federer a pris environ 20 jours de congé avant la nouvelle, sautant la Hopman Cup et lançant la campagne à Doha. Le Suisse était loin du rythme qui faisait de lui le champion du Masters 1000 et le joueur du top 10 l’an dernier, luttant lors des matches d’ouverture à Doha et perdant face au numéro un mondial.

42 Jan-Michael Gambill 6-4, 7-5. Voyageant à Sydney, Roger était impatient de défendre le titre revendiqué il y a 12 mois, mais cela ne s’est pas produit, subissant une perte inattendue de 6-2, 6-3 contre Franco Squillari en seulement 54 minutes, ne paraissant pas bien sur le terrain et se dirigeant vers Melbourne pour l’Open d’Australie avec beaucoup de soucis.

Roger n’a pas pu trouver le rythme sur le service et le retour contre l’Argentin, ne gagnant qu’une seule chance de pause et perdant le service quatre fois car il n’a pas bougé ou servi comme il l’aurait voulu. Parlant de ses blessures après le match, Roger a mentionné les genoux, la hanche et l’aine droite, incapable de jouer sans blessure avant l’Open d’Australie et espérant une meilleure fortune lors du premier Major de la saison.

“Les problèmes sont survenus contre Gambill à Doha, c’est à ce moment-là que je me suis senti pour la première fois. Mon genou me faisait mal mais il a disparu, suivi par d’autres genoux et hanches. Mais ce n’était pas grave. Au début de la saison précédente , Je souffrais également de blessures à la Hopman Cup, ce qui m’a pris près d’une semaine pour récupérer.

Je ne pouvais pas jouer à 100% à Perth et c’est un peu similaire maintenant; Je pense que mon corps doit à nouveau s’habituer à jouer des matchs après une pause. Je espère que tout ira bien. Je dois vérifier avec mon physio; nous allons nous réunir et décider combien je peux pratiquer.

Nous allons probablement rester ici à Sydney pour un autre jour ou deux et voir comment les choses se passent avec mes jambes. Si vous me voyez autour, je vais bien. Ce n’était pas facile de jouer contre Squillari dans des conditions venteuses. Tout était très différent de celui de Doha la semaine dernière; Je n’ai pas pu m’adapter. Je me débattais avec mon jeu de jambes et vous ne pouvez pas vous attendre à un meilleur résultat si vous ne pouvez pas bien bouger. ”