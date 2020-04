“Mon grand rêve est de battre Roger Federer” – Jannik Sinner

Jannik Sinner, le plus jeune joueur du top 100, souhaite poursuivre son ascension fulgurante et vaincre son idole Roger Federer aux championnats de Wimbledon. La star italienne s’inspire également de Rafael Nadal et aspire à suivre les traces de l’Espagnol.

Le joueur de 18 ans est une inconnue complète avant le début de la saison 2019. Cependant, un an plus tard, il est l’une des vedettes de la tournée. Finissant la saison dernière avec son premier gros cuir chevelu lors des finales ATP Next Gen à Milan, il vise désormais le top 50.

“J’espère que Federer jouera une autre année”: Jannik Sinner

Sinner a connu une occasion en or de s’entraîner avec les deux Goliaths du sport – Roger Federer et Rafael Nadal. Alors qu’il s’inspire des deux légendes, il rêve de battre la légende suisse lors de son chelem préféré.

“J’ai 18 ans. Je veux jouer », a déclaré Sinner. «Plus je joue, plus j’apprécie. J’aimerais gagner l’US Open. Mon grand rêve est de battre Roger Federer à Wimbledon. J’espère que Federer jouera pour une autre année, donc notre match sur le court central est reporté à 2021. »

Jannik a ajouté: «Je suis également inspiré par Rafael Nadal. Je me suis entraîné avec Rafa à Melbourne. J’aimerais avoir sa personnalité. Le but le plus difficile est de jouer à son niveau et d’atteindre sa constance. »

Sinner a un style de jeu assez mature. Il est très fort des deux côtés et sait quand se présenter au filet. Il a certainement toutes les armes pour détruire ses adversaires. Cependant, il doit être patient pour atteindre ses objectifs.

«Le principal ennemi du tennis est de se précipiter. Mon entraîneur Riccardo Piatti sait que je suis ambitieux, mais il me demande d’être patient. Je vais rester patient », a-t-il conclu.

Sinner pourra-t-il maintenir son ascension incroyable cette saison et faire partie du top 50? Seul le temps nous le dira.

