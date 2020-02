Roger Federer a couronné son rêve dans “ Match for Africa 6 ”: la Fondation Roger Federer a levé 3,5 millions de dollars pour des projets soutenant l’éducation des enfants africains à la fin d’un événement majeur, où Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah étaient également présents.

Battre un nouveau record de foule pour un seul match de tennis et rendre tout un pays fier et fier. Joie, plaisir et un grand jeu de tennis sur une journée inoubliable et parfait pour tout le monde présent. Federer et Nadal se sont affrontés 40 fois, Nadal menant tête à tête 24-16.

Leur dernière rencontre a eu lieu en demi-finale des Championnats de Wimbledon 2019 où Federer a battu Nadal en quatre sets. Sur leurs 40 matchs, 20 ont été sur terrain dur (14 d’entre eux sur terrain dur extérieur et 6 sur terrain dur intérieur), 16 sur terre battue et 4 sur gazon.

Lors d’une récente interview, il a été demandé à Federer si sa relation avec l’Afrique du Sud allait changer après la tournée: «Peu de choses changeront pour moi dans ma relation avec l’Afrique. D’un autre côté, dans la relation que les gens ont ici avec moi, oui.

J’ai toujours entendu dire que j’étais «l’un d’eux». Et maintenant que j’étais ici pour cet événement, ils ont obtenu une sorte de confirmation. Pour moi, ce fut un moment extrêmement important dans ma vie. En particulier parce que beaucoup de choses sont revenues de mon enfance quand j’ai passé beaucoup de temps ici avec mes parents et ma sœur “- a déclaré Roger.

“Pas exactement. Ma vie de tournoi en tournoi ne le permettait tout simplement pas. D’une part, je l’ai souvent déploré, d’autre part, c’est d’autant plus beau que mon Match en Afrique a représenté quelque chose de spécial pour tout le monde. Sinon, nous n’aurions pas eu 52 000 personnes dans le stade “- a-t-il ajouté.