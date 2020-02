“Mon match en Afrique a représenté quelque chose de spécial pour tout le monde” – Roger Federer

La star suisse Roger Federer a fait un tour émotionnel en Afrique du Sud. La tournée ne concernait pas seulement le tennis ou la noble cause.

Il avait une importance émotionnelle sous-jacente pour le maestro suisse. Enfant, il avait été à plusieurs reprises en Afrique du Sud pour des vacances. C’est parce que sa mère appartient au pays.

Cela est devenu l’une des raisons cruciales pour Roger d’avoir un événement aussi grand au Cap avec plus de 50 000 fans. Heureusement, ce fut un événement réussi car les fans ont pu voir leurs stars de tennis préférées en action. En plus de cela, Bill Gates et Trevor Noah ont ajouté un pouvoir de star à l’événement.

Plus important encore, l’événement a réussi à recueillir 3,5 millions de dollars pour la très importante cause de l’éducation des enfants.

Roger a accordé une interview au magazine L’Illustre où il a parlé en profondeur de sa tournée sud-africaine. Voyons ce que le maestro suisse avait à dire.

Savoir plus – REGARDER: Roger Federer n’arrête pas de rire de Rafael Nadal lors d’un événement caritatif

Qu’a dit Roger Federer?

On a demandé à Roger si sa relation avec l’Afrique du Sud allait changer après la tournée. C’est ainsi qu’il répond-

«Peu de choses changeront pour moi dans ma relation avec l’Afrique. D’un autre côté, dans la relation que les gens ont ici avec moi, oui. J’ai toujours entendu dire que j’étais «l’un d’eux». Et maintenant que j’étais ici pour cet événement, ils ont obtenu une sorte de confirmation. Pour moi, ce fut un moment extrêmement important dans ma vie. Surtout parce que beaucoup de choses sont revenues de mon enfance quand j’ai passé beaucoup de temps ici avec mes parents et ma sœur. »

On a demandé à Roger s’il était également venu en Afrique à l’âge adulte. Sa réponse a été négative. Cependant, il était satisfait du fait qu’il puisse prétendre que l’événement avait réussi –

“Pas exactement. Ma vie de tournoi en tournoi ne le permettait tout simplement pas. D’une part, je l’ai souvent déploré, d’autre part, c’est d’autant plus beau que mon Match en Afrique a représenté quelque chose de spécial pour tout le monde. Sinon, nous n’aurions pas eu 52 000 personnes dans le stade. »

Savoir plus – REGARDER: Roger Federer partage une vidéo de récapitulation d’un match épique en Afrique du Sud

C’est formidable de voir la star suisse faire ce que son cœur lui dit à ce stade. Cependant, sa malheureuse blessure au genou a provoqué un sérieux ralentissement.

Pensez-vous que Roger Federer peut retrouver sa forme physique à 100%?