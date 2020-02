Mon meilleur souvenir? C’est définitivement…

L’ancienne n ° 1 mondiale Justine Henin affirme que la médaille d’or olympique qu’elle a remportée aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes est l’un des meilleurs souvenirs de sa carrière, mais a ajouté qu’elle n’a presque pas réussi car elle était malade. “À un certain moment, je pensais que les Jeux Olympiques ne seraient pas pour moi cette fois.

Mais j’ai décidé d’y aller parce que c’était une expérience que vous viviez peut-être une, deux fois dans votre carrière. J’ai dit que je vais y aller et à Athènes, ça va être si spécial de revenir là où est l’histoire des Jeux Olympiques.

Match après match, je gagnais et je ne pouvais pas croire ce qui se passait. En demi-finale, je suis revenu de nulle part, perdant 5-1 en troisième et j’ai gagné le match. Et puis j’ai joué la finale et j’ai gagné et c’était juste, ouf, quand ils ont joué l’hymne national que j’étais si fier.

Ouais, j’étais tellement fier de sentir tout le pays derrière moi. Nous avons les tournois du Grand Chelem et, bien sûr, avec le tennis, les tournois du Grand Chelem sont très importants. Mais aux Jeux Olympiques, je n’ai jamais pensé que ce serait si émouvant pour moi et c’était si différent de ce que j’ai vécu tout le temps pendant la tournée.

Habituellement, je garde mes émotions pour moi, mais il y avait beaucoup de joie. Il y a eu beaucoup de surprise, de partage avec la délégation belge. Tous les athlètes étaient là. Je n’ai pas pleuré, mais j’ai chanté. Et j’étais tellement, très fier. Après le match et la cérémonie, je suis revenu au Village et tous les athlètes m’attendaient dans la maison belge et nous avons célébré ensemble pendant une heure.

Tout le monde était tellement heureux et c’est juste un excellent souvenir. “Henin dit que rester au village olympique a été une expérience incroyable.” Je suis resté au village. Je voulais être au village. Certains joueurs restent dans les hôtels pour s’éloigner de toute l’atmosphère car cela prend beaucoup d’énergie.

J’ai été très impressionné par le village olympique, tous ces athlètes de différents sports, le restaurant où vous avez 10 000 athlètes de différents pays. Je pensais que c’était vraiment le meilleur que je pouvais vivre et vivre.

De plus, en particulier, les sports individuels sont très difficiles si vous êtes seul. Bien sûr, vous avez votre équipe autour de vous, mais c’est seulement vous, et dans le village, vous ressentez l’énergie de tous les autres athlètes, et la tension et qu’ils étaient aussi anxieux lorsqu’ils ont commencé leur compétition.

Et nous pourrions également en parler. “Henin ajoute que la victoire était plus spéciale car elle n’avait pas beaucoup d’attentes car elle n’était pas en forme dans les mois précédant les Jeux.” Quand je suis allée aux Jeux Olympiques, je ne pensais jamais que je le ferais être si fier de la médaille et je pense qu’il y a aujourd’hui mon premier Roland-Garros et juste derrière c’est la médaille d’or olympique dans mes mémoires.

L’expérience était tellement amusante et le fait que pour moi, je venais de nulle part. Deux ou trois mois avant les Jeux Olympiques, je ne pouvais pas m’entraîner pendant une heure et demie, et là c’était comme par magie, il s’est passé quelque chose de très difficile à décrire.

Je pense que j’ai remporté la médaille d’or à 10 heures du soir et le lendemain de notre vol à 7h30 du matin. Mais à l’aéroport, il y avait beaucoup de gens qui m’attendaient. Tout le pays était derrière moi. Ce n’est pas en Belgique que nous gagnons une médaille d’or tous les jours – c’est un petit pays – donc il y avait une grande fête là-bas à l’aéroport.

C’est l’expérience que vous devez vivre une fois dans votre carrière. Et, bien sûr, vous voulez gagner et avoir une médaille, mais juste l’expérience humaine est incroyable, et vous voyez tous les athlètes et vous vous sentez un peu plus normal parce que vous êtes au milieu de tant de milliers d’athlètes.

Vous ouvrez votre esprit à tant de choses différentes, et je me souviens de mon expérience que mes yeux étaient ouverts comme ça (les ouvrant vraiment grand) tout le temps, regardant tout. ”