“Mon meilleur tennis est à venir”

Entre avril 2010 et avril 2011, Milos Raonic a gagné près de 400 places sur la liste de classement ATP, se classant parmi les 30 premiers à 20 et devenant l’un des joueurs les plus réguliers du Tour. Finissant parmi les 35 premiers pendant neuf années consécutives, le Canadien a remporté huit titres ATP (aucun depuis Brisbane 2016) et s’est battu pour les couronnes du Masters 1000 et également dans la finale de Wimbledon, devenant le numéro un mondial.

3 fin 2016 et dans l’espoir de défier encore plus durement les joueurs d’en haut dans les années à venir. Au lieu de cela, Milos a souffert de nombreuses blessures, quittant le top 10 en août 2017 et ne revenant jamais dans le groupe d’élite!

Perdant les six dernières finales de l’ATP, Raonic a dû endurer de nombreuses difficultés au cours des trois dernières années, incapable de trouver le rythme et de concourir à nouveau à un niveau élevé. Travaillant dur pendant l’intersaison, Milos a fait un début prometteur en 2020, se qualifiant pour la cinquième fois à l’Open d’Australie en quarts de finale au cours des six dernières années, s’inclinant face à Novak Djokovic en deux sets mais se sentant beaucoup mieux que dans la même période. des années précédentes.

Contrairement au passé, il n’y a eu aucun problème pour le Canadien qui a adopté un calendrier chargé en février, signant pour jouer à New York, Delray Beach et Acapulco, espérant la meilleure préparation avant les premiers événements Masters 1000 de la saison.

Le Canadien est confiant dans ses capacités et croit que son meilleur tennis est encore à venir s’il reste en bonne santé et évite les blessures qui avaient ruiné la partie précédente de sa carrière. “J’ai toujours aimé jouer à New York; J’ai passé du temps là-bas par le passé », a expliqué Raonic.

«J’ai beaucoup d’amis dans la ville et je pensais que ce serait une belle opportunité; L’Open de New York semble être un grand événement. Je pense que c’est la première fois au cours des six dernières années que je finis de participer à l’Open d’Australie sans blessure, prêt à continuer mon entraînement et à me préparer pour le prochain tournoi.

J’étais content de la façon dont mon jeu progressait et s’est amélioré de plus en plus tout au long de l’Open d’Australie. Je n’ai pas beaucoup joué au tennis l’année dernière, trouvant toujours mon jeu mais faisant un début de saison positif. Je reconstruis; à cause de blessures, j’ai dilapidé ces trois dernières années.

Je souhaite que les choses soient différentes, mais maintenant je dois remonter. J’ai l’impression que mon tennis est là et je dois rester en bonne santé et me donner la chance de participer régulièrement. Je pense que je peux jouer encore mieux que par le passé ».