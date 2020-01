Mon nouveau petit ami m’a aidé sur et hors du terrain

La Britannique Heather Watson, classée n ° 75 au monde, affirme que le soutien de son petit ami footballeur Courtney Duffus, 24 ans, qui joue pour le club Yeovil, l’a aidée à retrouver sa forme sur le terrain et l’a également rendue plus heureuse hors du terrain. .

S’adressant au Herald Scotland, Watson a déclaré: «En fait, puisque nous nous sommes rencontrés, nous faisons tous les deux beaucoup mieux. Je n’aime pas laisser les garçons avoir trop d’influence sur moi mais il a vraiment été une bonne influence.

Il est tellement calme, pondéré. Je pense que vous savez tous que je suis assez émotif. Il est vraiment très favorable. Il se lève à toutes les heures de la nuit, il a regardé tous mes matchs à Hobart. J’ai juste besoin de ça ». Watson a connu un bon début de saison où elle a atteint les demi-finales de l’épreuve WTA Hobart après être passée par les qualifications.

Elle entre à Melbourne cette année dans un état d’esprit complètement différent de celui de l’année dernière. “C’est incroyable le contraste entre comment j’étais l’année dernière et comment je suis cette année. Juste dans la vie en général, je me sens dans un très bon endroit, très heureux, le système de soutien autour de moi est génial et je pense que ça se voit vraiment avec mon tennis et mes résultats depuis environ cinq, six mois.

(Quand je l’ai rencontré) à ce stade de ma vie, je n’avais aucun intérêt pour les garçons. Je pensais que c’était le pire. Je ne voulais pas d’un petit ami depuis très, très longtemps donc pour moi ça allait juste être une soirée amusante. Bon repas, rencontrer quelqu’un de nouveau et puis c’est tout.

Il avait d’autres plans ». Watson dit qu’elle est également impatiente de jouer dans le match nul de la Fed Cup contre la Slovaquie, qui a lieu après l’Open d’Australie, surtout après avoir raté un match à domicile l’an dernier.

“C’était vraiment dommage pour moi parce que toutes ces années où j’ai joué à la Fed Cup et pendant une année en Angleterre, j’étais malade, puis le troisième joueur de l’équipe n’a donc pas pu jouer. J’étais vraiment dégoûté parce qu’un le match à domicile était tout ce que je voulais depuis si longtemps et jouer devant le public.

Mais j’espère que nous y reviendrons ». Watson débute sa campagne à l’Open d’Australie contre le gauche tchèque Krystina Pliskova au premier tour mardi.