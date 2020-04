«Mon objectif est d’atteindre le top 10 et de jouer à Shanghai»

En commençant la saison au 30e rang, Roger Federer a fait de grands progrès au premier semestre 2001, remportant le premier titre ATP et évoluant en quart de finale à Miami, Monte Carlo, Roland Garros et Wimbledon. Au All England Club, le jeune Suisse a détrôné le septuple champion Pete Sampras avant de s’incliner face à Tim Henman dans la bataille pour les demi-finales, aux prises avec une blessure à l’aine et n’atteignant qu’une seule finale d’ici la fin de l’année, à domicile à Bâle .

Ainsi, Roger n’a pas pu se battre pour la place à la Masters Cup de Sydney et avait hâte de changer cela la saison suivante quand il voulait également percer le top 10. Le Suisse a parlé de ses buts après une victoire dominante 6-1, 6-1 sur Andrei Pavel en quart de finale à Miami, évinçant le Roumain en moins d’une heure et espérant plus de la même chose dans le reste du tournoi et la saison s’il reste en bonne santé.

“J’adorerais atteindre le top 10 dès que possible; c’est spécial pour n’importe quel joueur. Je suis dans le top 15 depuis un certain temps maintenant et j’aimerais passer à l’étape suivante. Le résultat ici ne m’aidera que dans cette quête et ça devrait être un bon match demain aussi, face à Lleyton Hewitt ou Marat Safin.

J’adorerais atteindre Shanghai à la fin de la saison. L’année dernière, j’étais un peu malheureux avec la blessure que j’ai subie à Wimbledon. Qui sait, je n’aurais peut-être pas réussi de toute façon mais j’ai été déçu de la façon dont j’ai joué à la fin de la saison.

J’étais en finale à Bâle mais c’était le seul bon résultat en fin de saison; cette année, je peux atteindre tous les objectifs si je reste en bonne santé. ”