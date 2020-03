Mon objectif est de gagner un Grand Chelem et d’être une personne heureuse dans la vie

La n ° 25 mondiale Dayana Yastremska, d’Ukraine, a déclaré que son objectif était de remporter un titre du Grand Chelem et de devenir meilleur sur et en dehors du terrain, tout en parlant du WTA Tour. Yastremska, 19 ans, a déclaré: “Mon objectif est maintenant de me perfectionner sur le terrain et hors du terrain, d’être plus discipliné, d’obtenir le Top 20, de remporter un Grand Chelem.

Mon rêve est juste d’être une personne heureuse dans la vie. “L’adolescente dit qu’elle était très active dès l’enfance, ce qui l’a aidée à devenir la personne et l’athlète qu’elle est aujourd’hui.” Le caractère et l’esprit que j’ai en ce moment, c’est de l’enfance Je faisais du tennis, de la natation, de la danse, de la gymnastique, du chant.

Mais j’ai adoré quelque chose où vous pouvez mettre toute votre énergie. “Yastremska dit qu’après avoir fait plusieurs activités, c’est le court de tennis où elle a trouvé sa passion.” Premier entraînement, je suis allé avec mon grand-père.

[I] j’ai réalisé que c’est quelque chose où j’ai une passion, où j’ai vraiment envie de me voir. ” Titres WTA à Hua Hin et Strasbourg en 2019.

Elle a commencé 2020 sur une bonne note, atteignant la finale à Adélaïde. Outre le tennis, elle a également créé son propre fonds caritatif et aime passer du temps avec sa famille en Ukraine. Yastremska s’est formée à la Justine Henin Academy, Henin devenant son consultante en 2018.

Elle a travaillé avec l’un des entraîneurs de l’académie, Oliver Jeunehomme, jusqu’en septembre 2019. L’année dernière, elle a embauché Sascha Bajin comme son nouvel entraîneur.