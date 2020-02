«Mon objectif est de revenir dans le top 100 par Roland Garros»

Sautant toute l’action depuis octobre 2017, un ancien n ° 2 mondial en double. 1 Sania Mirza est de nouveau opérationnelle en 2020, donnant naissance à un fils et laissant des blessures pour un nouveau départ. L’Indien a travaillé dur pendant la pré-saison et a fait un retour parfait, s’associant à Nadiia Kichenok pour remporter le titre à Hobart lors du premier événement de l’année.

Une blessure aux muscles du mollet a forcé Sania à se retirer du choc du premier tour à l’Open d’Australie contre Xinyun Han et Lin Zhu, prenant un certain temps hors du terrain et revenant à Dubaï avec Caroline Garcia. La paire indo-française a perdu contre les 5es têtes de série Barbora Krejcikova et Saisai Zheng 6-4, 6-2 en une heure et deux minutes, remportant seulement 11 points au retour et perdant près de la moitié des points derrière le tir initial pour en subir quatre pauses de six occasions offertes à Krejcikova et Zheng.

Mirza se rendra maintenant à Doha avant de se rendre à Indian Wells et à Miami, dans l’espoir d’améliorer son classement dès que possible et de revenir dans le top 100 dès que possible. “Après Doha, je jouerai à Indian Wells et au Miami Open.

Bien sûr, cela dépend beaucoup de l’endroit où je peux utiliser mon classement spécial et où je peux obtenir des jokers “, a déclaré Mirza.” L’idée principale serait d’obtenir un meilleur classement et de décrocher à nouveau le top 100 par Roland Garros. Ce serait formidable si je pouvais y parvenir; cela sauverait mon classement spécial uniquement pour les grands événements.

En ce moment, je dois attendre et voir. Dubaï a toujours été très bon pour moi; c’est ma deuxième maison. Nous avons toujours été ici chaque fois que nous le pouvons. Nous passons la moitié de l’année ici et c’est toujours agréable de jouer à cet événement. C’est plus agréable de venir à un tournoi et de jouer depuis chez soi plutôt que depuis une chambre d’hôtel. ”