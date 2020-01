Mon objectif est de terminer dans le Top 20

Tennis – La jeune kazakhe Elena Rybakina, âgée de 20 ans, a déclaré que son objectif était de pénétrer dans le Top 20 du classement mondial en 2020, dans une interview au site Web de la WTA. Après avoir percé en 2019 avec une fiche de 57-21 et grimpé de plus de 150 places au classement, Rybakina est désormais classée n °.

36 dans le monde et dit qu’elle veut continuer à s’améliorer. “Globalement, 2019 a été très réussie et inattendue pour moi, car l’objectif était de terminer l’année dans le Top 80, mais maintenant pour 2020, mon objectif est de finir dans le Top 20. Je peux dire que mon jeu est agressif donc cette apporte les résultats.

Je dois améliorer beaucoup de choses, en particulier mon service, mes approches du net – et l’essentiel pour moi est de choisir les bonnes décisions pendant les matchs. Certainement, je suis motivé par tous les autres jeunes joueurs qui arrivent actuellement en tournée.

C’est une nouvelle génération, et pour les prochaines années, ils vont tous se battre pour le sommet. “Rybakina dit qu’elle a changé son approche des entraînements ces derniers temps ce qui a conduit à son classement amélioré.” Je pense que j’ai amélioré mon classement grâce à une approche différente des formations.

Je me concentre beaucoup plus sur le tennis maintenant et j’ai appris beaucoup de nouvelles choses, mais j’apprends toujours. Mon entraîneur m’aide beaucoup. Nous avons déjà joué beaucoup de tournois ensemble et nous travaillons sur la tactique. Nous avons amélioré ma technique, et maintenant nous travaillons davantage sur les détails – mais pas seulement sur le terrain. “

Rybakina travaille avec Stefano Vukov depuis février et dit que le fait d’avoir un entraîneur à plein temps l’a énormément aidée. “À mon avis, il est très important d’avoir un entraîneur à plein temps avec vous – surtout pour un jeune joueur qui n’a pas assez d’expérience.

Stefano m’aide beaucoup, non seulement sur le terrain, mais aussi hors du terrain. J’ai joué beaucoup de tournois, donc nous avons réussi à améliorer certaines choses pendant toute l’année en tournée. J’essaie maintenant de jouer non seulement agressif, mais aussi de me présenter au filet – et si je le fais correctement, cela donne des résultats.

Son aide est très importante et le résultat le prouve. Au cours de l’année, je travaillais et travaille toujours avec différents entraîneurs de fitness. Par exemple, lorsque je suis dans notre base à Bratislava, je travaille avec un entraîneur de fitness, et quand je suis à la maison, je fais aussi du fitness avec un autre.

Pendant la moitié de cette pré-saison, j’étais à Rome et j’ai rencontré de nouveaux entraîneurs, physiothérapeutes et nutritionnistes qui nous aidaient. Tous ces entraîneurs et physios m’aident beaucoup. J’apprends beaucoup de nouvelles choses d’eux à chaque fois et en général, nous faisons un travail similaire, spécifiquement pour mon corps. ”