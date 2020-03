“Mon objectif ne peut pas être numéro un” – Rafael Nadal

Rafael Nadal a décroché son premier titre de la saison à l’Open du Mexique 2020, la semaine dernière. L’Espagnol est toujours à 370 points derrière Novak Djokovic au classement ATP, se plaçant en deuxième position. Mais pourquoi Nadal ne se concentre-t-il pas sur le classement n ° 1?

Le joueur de 33 ans a perdu sa place de n ° 1 face à Djokovic après l’Open d’Australie 2020. Le Serbe est revenu au premier rang pour la première fois depuis sa défaite en octobre 2019. En tant que finaliste en titre, Nadal a subi une défaite en quart de finale à Dominic Thiem à Melbourne. Djokovic avait besoin de remporter le titre pour dépasser l’Espagnol et il a saisi l’opportunité à deux mains.

«Je n’y ai pas pensé depuis longtemps»: Rafael Nadal

Le vainqueur du Grand Chelem à 17 reprises a admis que plutôt que d’être le joueur le mieux classé, il se concentre sur la compétition aussi longtemps que possible et prolonge ainsi sa carrière.

“Je n’y ai pas pensé depuis longtemps, mon objectif ne peut pas être numéro un”, a déclaré Nadal à Tennis Shot au Mexique. «Si l’opportunité se présente plus tard, comme l’année dernière, j’en suis très heureux. Mais mes priorités sont d’être compétitives le plus longtemps possible et d’essayer de prolonger ma carrière autant que possible. »

«Pour cela, le calendrier doit être conservateur, en fonction des besoins de mon corps, de ma vie personnelle et du bonheur». “Je joue là où ça me rend heureux et j’ai les meilleures options pour profiter et bien jouer”, a-t-il ajouté.

Scénario de classement n ° 1 pour Djokovic et Nadal

Novak Djokovic, qui a défendu son titre aux championnats de tennis de Dubaï 2020 la semaine dernière, occupe la première position avec 10 220 points. Non loin derrière, Nadal avec 9 850 points.

Le Serbe devra au moins atteindre les demi-finales pour conserver la première place du classement mondial. D’un autre côté, Nadal devra décrocher son quatrième titre Indian Wells Masters et espérer que Djokovic n’atteindra pas les quatre derniers pour regagner le rang de n ° 1.

