“Mon objectif ultime dans ma carrière est d’être n ° 1” – Bianca Andreescu

Bianca Andreescu est mise à l’écart du Tour depuis qu’elle s’est blessée au genou fin octobre lors de la finale de la WTA. La Canadienne a montré son intention de revenir bientôt dans la tournée et se concentre pour atteindre son «objectif ultime».

La joueuse de 19 ans a été vue sur le terrain en frappant de gros coups de fond et en donnant un coup dur à ses adversaires, en octobre dernier. Cependant, elle n’aurait pas prévu que sa blessure au genou l’empêcherait de jouer pendant près de la moitié de l’année. Malgré son revers de blessure, Andreescu est toujours aussi motivée.

«Cela me motive et m’inspire»: Bianca Andreescu

De nombreux joueurs ont peur et sont agités lorsqu’ils reviennent d’une blessure. Cependant, Andreescu est déterminé à devenir le n ° 1 mondial et à gagner plus d’événements du Grand Chelem.

“Mon objectif ultime dans ma carrière est d’être le n ° 1 mondial et de gagner autant de tournois du Grand Chelem que possible”, a déclaré Andreescu dans une interview accordée à people.com. plus sur son objectif, Bianca a ajouté qu’elle vise “à continuer à devenir un meilleur athlète et une meilleure personne chaque jour.”

La sensation de Candian a également révélé que certains jours, elle «ne voulait même pas sortir du lit. Mais avec l’objectif final à l’esprit, cela me donne de la motivation et de l’inspiration pour continuer à pousser. »

Classé parmi plus de 150 dans le monde, Andreescu a grimpé dans le classement et est entré dans le top 5 en seulement un an. Cependant, son ascension a été frappée par des revers de blessure alors qu’elle attend de revenir au tennis de compétition après une mise à pied de 5 mois.

Son retour au tribunal est assez incertain. Cependant, l’adversaire d’Andreescu doit être prête à lui faire face à travers le filet le moment venu. Le retour au tribunal avec ses prises de vue agressives et ses titres gagnants sera brutal pour ses adversaires. Combien de temps durera-t-il? C’est difficile à prévoir.

