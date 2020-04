«Mon père est un gars sympa mais aussi très strict sur le terrain»

N ° mondial 36 Casper Ruud était sur une lancée en février, remportant le premier titre ATP à Buenos Aires et disputant une autre finale à Santiago avant que le coronavirus n’arrête toute la saison. Le jeune Norvégien était destiné à devenir joueur de tennis, son père Cristian plaçant la Norvège sur la carte du tennis dans les années 90, entrant dans le top 40 mais échouant à remporter un titre ATP.

Depuis une décennie et demie, Cristian fait de son mieux pour guider son fils Casper vers la bonne voie de tennis, en adoptant une approche stricte et en veillant à créer un jeune joueur sérieux et dévoué. Après une carrière junior notable, Ruud a commencé à se frayer un chemin vers le top 100, voyageant à la Rafa Nadal Academy à l’été 2018 et se préparant à la vie difficile du circuit ATP.

Casper a terminé la saison précédente juste en dehors du top-50 après avoir atteint la première finale ATP, ne jouant pas bien dans la deuxième partie de l’année mais fixant tout cela au début de 2020, se rapprochant de la place dans le top-30 et espérant de continuer dans le même style une fois la saison reprise.

“Quand tu as 15 ou 16 ans, tes amis commencent à faire la fête un peu et tu es souvent tenté d’essayer d’y aller une ou deux fois. Je ne l’ai jamais fait et je n’ai jamais touché à l’alcool aussi. Ce sont des choix que les gens normaux peuvent penser un peu difficile ou difficile de dire non à sortir ou à être avec des amis “, a déclaré Ruud à ATP Uncovered présenté par Peugeot.

“Chaque week-end en Norvège, il est habituel d’aller dans votre chalet ou maison d’été ou quelle que soit la saison. Au lieu de cela, mon père et moi étions sur le terrain, jouant pendant six ou sept heures. Je pense que c’était le genre de choix cela m’a fait prendre une longueur d’avance sur mes concurrents, du moins en Norvège.

Mon père Casper était le gars qui a mis la Norvège sur la carte du tennis; il avait un petit court de tennis dans notre jardin et j’y étais depuis que je pouvais marcher. À un jeune âge, j’ai également embrassé de nombreux autres sports, mais le tennis était celui que j’aimais le plus.

À l’âge de 12 ans, j’ai mis de côté d’autres sports et je me suis concentré uniquement sur le tennis. Mon père est un gars sympa mais aussi très strict sur le court; il m’a appris à être sérieux et à prendre les bonnes décisions, même quand j’étais beaucoup plus jeune. C’est un peu rentable maintenant, de prendre toutes ces décisions et ces choix qui n’ont pas toujours été faciles mais qui m’ont aidé dans ma carrière. ”