«Mon prochain objectif? C’est définitivement…

L’Allemand Dominik Koepfer dit que son prochain objectif est d’entrer dans le Top 50 du classement mondial après avoir atteint son objectif précédent de pénétrer dans le Top 100. S’adressant au site Web de l’ATP Tour, Koepfer a commenté ses futurs objectifs, «Certainement Top 50.

Certainement en compétition au plus haut niveau, en compétition au Grand Chelem et en jouant les meilleurs joueurs du monde ». L’allemand de 25 ans s’est qualifié pour l’US Open de New York l’année dernière et a atteint le quatrième tour en s’inclinant face à Daniil Medvedev qui était l’une de ses plus grosses semaines de la tournée.

“Je pensais avoir fait du bon travail. J’étais content du niveau et, évidemment, sortir du stade, les gens applaudissaient, c’était une super expérience. Je n’oublierai jamais [it]”. Koepfer dit qu’il n’a commencé le tennis à plein temps qu’à l’âge de 15 ans, car il pratiquait également beaucoup le golf et le ski pendant son enfance.

“D’où je viens [in Furtwangen, Germany], il y a beaucoup de neige, probablement comme cinq mois par an. Il y a toujours du tennis en salle ou du ski, donc je skiais beaucoup en hiver et je jouais évidemment aussi au tennis.

Quand j’ai eu 16 ans, j’ai fait la finale du Championnat d’Allemagne des moins de 16 ans. je [then] a décidé de jouer un peu plus au tennis et d’y mettre plus d’efforts. Je suis allé à l’université après ça. Je pense que le tennis était définitivement le sport le moins dangereux à pratiquer.

Le ski est assez dangereux, surtout si vous le faites en compétition. Il y a beaucoup de blessures, beaucoup de blessures au genou et avec le tennis j’ai toujours aimé jouer ». L’Allemand est un autre joueur qui a suivi le parcours collégial puis est passé au circuit professionnel.

“J’ai toujours rêvé de jouer professionnellement, mais je n’ai jamais vraiment eu le niveau de jouer professionnellement. Le Collège m’a définitivement préparé pour pouvoir faire le tour professionnel et participer à ce niveau.”