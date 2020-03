Mon rêve est de jouer la finale de Roland Garros contre Roger Federer

La star du tennis italien Fabio Fognini dit que son rêve serait de jouer la légende suisse Roger Federer en finale à Roland Garros, dans une interview à Sky Sports. Fognini, qui est mis en quarantaine à la maison avec sa femme, Flavia Pennetta et son fils Federico, a déclaré: «Je voudrais jouer une finale de Slam avec Roger Federer, mon idole.

Si cela s’est produit à Roland-Garros, ce serait vraiment le meilleur, même s’il l’a manqué à quelques reprises au cours des dernières années. “La star italienne a également parlé de la façon dont il gère l’arrêt et de ses ambitions pour la Coupe Davis. Plus tard cette année.

“Avec Corrado Barazzutti, nous ne nous sommes pas encore sentis prêts à reprendre l’entraînement. Malheureusement, Coronavirus a mis le sport à genoux et il vaut mieux en ce moment rester à la maison. Certes, le gel du classement me semble le plus sensé et le plus juste chose.

Il est difficile de dire si nous pourrons gagner, mais nous espérons nous présenter à Madrid avec la meilleure équipe possible. Sinner devra comprendre le sens de cette compétition, tandis que Matteo Berrettini l’a déjà fait l’année dernière malgré son arrivée en finale après une série de résultats extraordinaires.

Personnellement, je me soucie beaucoup, j’ai toujours répondu parce que la chemise bleue est quelque chose de spécial pour moi et nous irons certainement sur le terrain pour faire quelque chose de grand “Fognini est marié à un autre champion de tennis – Flavia Pennetta – et il dit qu’il continue de parler pour elle à propos d’un retour sur le circuit comme d’autres mamans de tennis – Kim Clijsters et Serena Williams entre autres.

“Avec les joueuses de tennis qui sont là aujourd’hui, je lui ai dit qu’elle devait réfléchir à la possibilité de revenir jouer. Kim Clijsters est de retour et Serena Williams ne domine pas de la même manière après son retour par rapport à avant sa grossesse.

Cela pourrait être une chose importante. “Cependant, Pennetta dit qu’elle n’a pas l’intention de retourner sur le circuit maintenant.” Ce serait le plus beau cadeau, mais non. J’aime vraiment m’entraîner, je dois dire, même si les rythmes de Fabio m’épuisent. ”