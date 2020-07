«Mon rêve est que le …»

Rares étaient ceux qui imaginaient que Roger Federer se séparerait un jour de Nike, le sponsor qui l’avait accompagné tout au long de sa carrière. Le début de son partenariat avec Uniqlo a marqué une nouvelle ère dans la très longue carrière du phénomène suisse, qui a inauguré la collaboration avec la marque japonaise lors de l’édition 2018 de Wimbledon.

Le 20 fois champion du Grand Chelem a également signé un accord avec la marque de chaussures de course «On», qui a connu une croissance rapide ces derniers mois jusqu’au lancement de son premier modèle, le CloudNova. L’ancien numéro 1 mondial a joué un rôle actif dans ce processus, à tel point que Federer et On seront les protagonistes d’un streaming spécial en direct le 6 juillet.

Federer’s On investissement

« Le 6 juillet, il y aura le grand lancement, la grande annonce, quelque chose sur laquelle nous travaillons depuis un certain temps maintenant », a déclaré Roger Federer à Highsnobiety. « [Sneakerheads that don’t know On so well] vont apprendre à connaître l’entreprise d’une nouvelle manière.

Je pense que ça va être très excitant. Pour moi, avoir un impact avec une entreprise comme On est vraiment, vraiment excitant. Être là dans la salle d’atelier, dans les réunions et entendre parler de n’importe quelle chaussure, et peut-être donner mon avis… Et puis, la prochaine chose que vous savez, mon avis est incroyablement sérieux et se transforme en quelque chose d’assez beau.

C’est très excitant. Lorsque le changement est arrivé, j’ai dit: «Je voudrais rencontrer les personnes et les cerveaux derrière l’entreprise que, en tant que Suisse, vous connaissez tout simplement», a déclaré Federer, expliquant ce qui l’a attiré.

«Je veux juste faire partie de cette histoire incroyable parce qu’elle a eu une très intéressante 10 dernières années et nous espérons que nous pourrons rendre les 10 prochaines années aussi excitantes. Je sens que je peux donner mon avis sur n’importe quelle ligne, les chaussures, tout ce qui va de l’avant.

Je peux donner mon avis sur n’importe quoi et On peut le prendre ou le laisser. je me sens comme [with] une grande marque comme Nike, c’est littéralement impossible. Cela ne fonctionnerait tout simplement pas. Je pense qu’en tant qu’entreprise suisse, cela fait partie de notre ADN, que si nous faisons quelque chose, nous le faisons correctement », a ajouté Federer.

«Mon rêve est bien sûr qu’On élargisse les collections. Mais en même temps, nous resterons très concentrés et ferons les choses correctement ».