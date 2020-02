«Mon service a aidé dans des moments cruciaux contre Martic, elle a bien joué»

Elena Rybakina, âgée de 20 ans, en est à sa quatrième finale WTA de la saison, prolongeant son parcours stellaire jusqu’à présent en 2020 avec une victoire acharnée de 7-6, 7-6 contre Petra Martic. Elena n’a gagné que deux points de plus que Petra, repoussant huit des 11 occasions de coupure et gagnant trois pauses sur neuf occasions avant de sceller l’affaire dans les bris d’égalité pour établir l’affrontement pour le titre de Simona Halep.

Le joueur kazakh a touché 32 vainqueurs et 23 fautes directes, sauvant un point de consigne dans le premier set et rebondissant dans le second pour sceller l’affaire en deux sets et deux minutes après 11 heures. Petra a pris un meilleur départ, offrant deux pauses anticipées et ouvrant un avantage de 5-3, servant pour le set dans le match dix.

Elena a repoussé un point de set pour revenir en arrière, effaçant un autre point de break dans le 11e match pour établir un tie-break que la jeune a remporté 7-5 sur son quatrième set point. Tirant de l’arrière 3-0 dans le set numéro deux, Rybakina a retiré la pause dans le septième match et effacé un point de set à 5-6, tout comme dans le premier match, prenant de l’élan et prenant le tie-break 7-2 pour assurer la place dans la quatrième WTA finale de la saison.

“Je suis tellement fatigué, mais heureux”, a déclaré Rybakina. “Le premier set n’a pas été facile car elle joue bien; sa tranche est une arme puissante. Son service, ce n’est pas plat comme j’ai joué contre Pliskova, par exemple; c’est un style de jeu complètement différent.

Ce n’était pas facile de commencer contre Martic mais j’ai essayé de travailler chaque point. J’étais 3-0 dans le set numéro deux mais je savais qu’il serait plus facile de gagner au lieu de jouer le troisième; Je voulais tellement gagner. Serve m’a aidé aujourd’hui dans les moments cruciaux et je me battais sur tous les points.

C’est déjà incroyable d’atteindre la quatrième finale de la saison; j’espère que je pourrai maintenir cet élan aussi longtemps que possible. ”