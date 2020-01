“Mon service était probablement sous-estimé”: Novak Djokovic

Seize fois vainqueur du Grand Chelem, Novak Djokovic explique comment il a changé son service au fil des ans et en a fait une arme de faiblesse. Le numéro 2 mondial est certainement l’un des meilleurs joueurs du jeu, mais il a progressivement amélioré son service ces dernières années.

Djokovic a dépassé Tatsuma Ito 6-1, 6-4, 6-2 lors de son deuxième tour de l’Open d’Australie 2020 mercredi. Le Serbe n’a perdu que sept matchs et a touché 16 as en trois sets.

«Servir me sortait des ennuis»: Novak Djokovic

Le n ° 1 mondial a rejoint Boris Becker pour une interview à Eurosport où son ancien entraîneur et quintuple champion majeur a évoqué la comparaison des services de Djokovic au cours des 10 dernières années à l’aide de quelques photos.

“Voir le coude et tout le reste, à ce que vous faites maintenant. Qu’est-il arrivé à votre service? Cela est passé d’une faiblesse à une arme », a demandé Becker au Novak.

En réponse, Djokovic a félicité ses anciens entraîneurs Boris Becker et Goran Ivanisevic pour avoir amélioré son jeu et son service. Il a également expliqué que son service était l’une de ses armes sous-estimées.

“Je pense que mon service a probablement été sous-estimé comme l’une des armes parce que j’ai eu la chance de revenir si bien tout au long de ma carrière et de me lancer dans les rallyes, en me déplaçant plutôt bien et en jouant un jeu de base précis”, a-t-il déclaré.

“Mais le service m’a beaucoup aidé à me sortir des ennuis au cours de ma carrière, ce qui m’a donné beaucoup de points gratuits, surtout lorsque je jouais mes meilleures saisons comme 2011 et 2015, j’avais beaucoup de bons pourcentages lors des premiers services”, le 16- le grand champion du temps a noté.

Le champion en titre a servi respectivement 14 et 16 aces lors de ses deux premiers tours de l’Open d’Australie 2020. En outre, il a remporté 90 pour cent des matchs avec service avec un pourcentage de victoires de 76 pour cent au premier service.

Voir également

«Donc, aujourd’hui et le dernier match que j’ai servi, je pense plus de 10 as, ce qui est très bien pour moi. C’est donc nettement supérieur à la moyenne », a conclu le joueur de 32 ans.

Lisez aussi: Novak Djokovic dévoile sa nouvelle arme pour l’Open d’Australie 2020

Que disent les statistiques?

L’analyse introspective de Djokovic sur son service était juste. La saison 2011 a été la meilleure année de Djokovic en termes de titres du Grand Chelem. En 2011, il a remporté les titres de l’Open d’Australie, de Wimbledon et de l’US Open au cours de cette saison. Il a remporté 74% de ses points de premier service avec 343 as et a réclamé un stupéfiant 86% de ses matchs de service.

Son service était encore meilleur en 2015, remportant 89% de ses matchs avec service et atteignant 471 as. De plus, il a atteint un record de carrière en remportant 60% de ses deuxièmes points de service.