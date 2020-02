Monfils ajoute dix victoires consécutives pour la première fois de sa carrière

Il n’y a personne pour s’arrêter Gael Monfils. Le Français ajoute et continue, cette fois au premier tour de Dubaï 2020. Après un début de saison sensationnel, une remontée des titres et une présomption de maturité compétitive, le Français a ajouté aujourd’hui sa dixième victoire consécutive, record personnel de sa carrière. Il n’avait pas de simple rival, le Hongrois Marton Fucsovics mais l’inertie gagnante et le jeu que Gael affiche ont suffi pour commencer par la victoire aux Emirats (6-4 7-5).

