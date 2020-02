Monfils et Goffin progressent à Rotterdam

Joueur de tennis français Gael Monfils poursuit sa bonne dynamique de résultats et aujourd’hui à l’ATP 500 de Rotterdam 2020, il a réussi à passer au deuxième tour, battant le Portugais Joao Sousa 6-3 et 6-2 en une heure et 11 minutes de jeu, dans un match où Le joueur gaulois était incommensurable pour le reste, rompant le service de son rival jusqu’à quatre fois. Il a également réussi à faire avancer le belge Dgoffin avide, qui a battu le Néerlandais Robin Haase par 3-6, 7-6 (5) et 6-4, dans un match où la quatrième tête de série a été grandement compliquée par le match contre le héros local.

.