Monfils impose son autorité en freinage lent à Gulbis

Gael Monfils ça peut être la couverture de Open d’Australie 2020. Rares sont ceux qui parlent français et leurs aspirations à explorer certaines limites qui sont dans les quarts de finale du tournoi australien, mais les sensations qui se transmettent sur la piste sont vraiment roses. Au troisième tour, il a battu avec force pour Ernests Gulbis dans un match où il a trouvé l’équilibre entre agressivité et constance, profitant des 52 fautes directes de son rival. Le résultat final était 7-6 (2) 6-4 6-3 en faveur d’un homme en attente du vainqueur du duel entre Thiem et Fritz.

