Monfils: “Je crois fermement que je peux gagner un Grand Chelem”

Gael Monfils continue d’être un grand animateur du circuit et de son classement aux huitièmes de finale de la Open d’Australie 2020 prédit des émotions fortes. Le Français a laissé quelques perles lors d’une conférence de presse qu’il convient de souligner et de montrer la confiance en soi et l’amour qu’il professe dans ce sport. “Je suis très heureux d’entrer dans la deuxième semaine, je me sens très bien physiquement et j’arrive avec beaucoup de rythme compétitif. Jouer de gros matchs est ce qui maintient la flamme de la passion pour ce sport vivante. J’adore le tennis et j’aime me réveiller chaque matin avec l’objectif de travailler pour faire des choses importantes. Je crois fermement que je suis capable de gagner un Grand Chelem et je vais me battre pour l’obtenir “, a déclaré le Français, dont le prochain adversaire sera Dominic Thiem.

.