Monfils: “Je n’ai aucune idée de ce que je peux faire pour battre Novak”

Gael Monfils a devant lui dans le ATP 500 Dubaï 2020 le défi le plus complexe auquel le tennis peut faire face aujourd’hui: gagner Novak Djokovic. Le Français a été sincère lors d’une conférence de presse lorsqu’il a été interrogé sur ce qu’il ferait contre les Serbes dans ce qui sera la 17e confrontation entre eux. “J’ai joué contre lui 16 fois et je n’ai jamais pu gagner donc je n’ai aucune idée de ce que je vais faire. Il est numéro 1, n’a pas perdu un seul match jusqu’à présent cette saison et est en pleine forme. Je vais devoir inventer quelque chose très puissant et fais le meilleur tennis de ma vie si je veux gagner “, a déclaré le Français.

