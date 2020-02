Monfils: “Je suis satisfait de la façon dont j’ai joué les moments clés”

Après avoir été couronné pour la troisième fois Montpellier ATP 250, après avoir battu le Canadien Vasek Pospisil, Gael Monfils Il a été aussi satisfait. “Je suis plus qu’heureux de gagner à nouveau en France. C’est la troisième fois que je remporte le titre à Montpellier et j’espère pouvoir continuer à réussir ici.” Le joueur parisien a également souligné la bonne semaine qui s’est déroulée dans cet événement indoor. “Ça a été une excellente semaine. Je suis très content de ma performance aujourd’hui, je pense que j’ai encore joué très solide et je suis très satisfait de la façon dont j’ai joué à des moments clés.”

