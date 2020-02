Monfils progresse d’un pas ferme vers la finale de Montpellier

Joueur de tennis français Gael Monfils a obtenu le laissez-passer pour la grande finale de l’ATP 250 de Montpellier 2020, en battant le Serbe Filip Krajinovic 7-6 (4) et 6-2 en une heure et 22 minutes de jeu, dans un match où le joueur français est passé de moins en plus au fil des minutes et avec le soutien du public a pu entrer dans sa première finale de ce 2020. Son rival dans la grande finale sortira du duel qui affrontera le Belge David Goffin et le Canadien Vasek Pospisil. Si Monfils remporte le titre à Montpellier, il égalera Matteo Berrettini à la huitième place du classement ATP.

