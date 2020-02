Monfils prolonge la séquence | Point de rupture

Gael Monfils Il est encore insoluble en ce mois de février 2020. Le joueur de tennis parisien a largement dépassé son compatriote Richard Gasquet (6-3, 6-3) en quarts de finale du tournoi Dubaï et sera cité en demi-finale avant son ennemi particulier, Novak Djokovic. En l’absence de pouvoir vaincre le Serbe et réaliser le plus difficile à ce jour, Gael cumule déjà 11 matchs sans renoncer à un seul set, étant la dernière fois qu’il perd un partiel au premier tour du tournoi de Montpellier contre Mannarino. La séquence sera-t-elle interrompue demain?

.