Monfils prolonge le succès français à Montpellier

Gaël Monfils élargi la tradition gagnante du tennis français dans le Montpellier ATP 250 battre le Canadien ce dimanche en finale Vasek Pospisil, 7-5 et 6-3, et être fait pour la troisième fois de sa carrière avec ce titre.

Champion des éditions 2019 et 2014, Monfils Il est le dernier des joueurs français à dominer ce tournoi. Dans les neuf éditions de cet événement, seulement en 2012 et 2017, avec le tchèque Tomas Berdych et l’allemand Alexander Zverev, respectivement champions, le titre échappe aux mains des Français.

Avec six services directs et brisant les quatre points de rupture que son adversaire avait, Monfils Il a remporté le neuvième titre de sa carrière en une heure et 34 minutes. En outre, le Français prolonge sa séquence de saisons consécutives en levant un trophée avec un total de 16.

Seuls les Suisses le dépassent Roger Federer avec 20. El manacorí Rafa Nadal Il ajoute également 16 et pourrait atteindre les 17 s’il ajoute un titre cette saison.

VESELY TRIUNFA À PUNE

Quelques heures auparavant, le Tchèque Jiri Vesely imposée à Egor Gerasimov se proclamera vainqueur du ATP 250 de Pune (Inde) Vesely, qui avait sauvé six balles de match au cours des deux derniers jours, a gagné en trois sets (7-6 (2), 5-7 et 6-3).

C’est le deuxième titre professionnel qui gagne Vesely dans le circuit ATP, le premier depuis celui réalisé à Auckland en 2015. Il avait également joué celui de Bucarest la même saison, mais il est tombé en finale.

