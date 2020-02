Monfils toujours imparable | Point de rupture

S’il y a un autre joueur de tennis qui peut dire que cela touche le niveau de confiance de l’actuel numéro 1 mondial qui est Gael Monfils. Le Français continue de jouer un tennis extraordinaire, dominant aujourd’hui dans le dernier tour du tournoi Dubaï aux japonais Uchiyama 6-1 et 6-2. Bien qu’il ait dû faire face à six balles de break avant les Japonais, son niveau au reste, avec cinq breaks, a été décisif pour expliquer le score. Le Français compte déjà onze victoires consécutives. En revanche, dans les autres matches de la journée, Gasquet a battu Paire par un double 6-4 et Struff a battu Basilashvili 6-1 et 6-0.

