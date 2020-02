Open Sud de France : Monfils triomphe à domicile

Ne changez pas, évoluez. Avec cette maxime semble avoir fait face Gael Monfils l’entrée de cette nouvelle année, quelque chose qui lui a donné un plus de danger sur la piste. Le Français conserve son caractère béat et de type spectacle qui éblouit les fans, mais il a plus de sang-froid et de rationalité lorsqu’il s’agit de proposer une tactique gagnante. Aujourd’hui, il a respecté les prévisions et a réussi à se proclamer champion de l’ATP 250 de Montpellier, en battant le Canadien Vasek Pospisil 7-5 et 6-3 en une heure et 37 minutes de jeu, dans une rencontre où le Français a dominé dans toutes les facettes du match et a ainsi ajouté son neuvième titre professionnel.

