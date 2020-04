Monica Puig Diplômées de l’Université Harvard

La médaillée d’or olympique Monica Puig est diplômée de la Harvard University School of Business, où elle suivait le programme #CrossoverIntoBusiness. Puig, 26 ans, a publié une mise à jour sur son compte Instagram, disant: “Je suis diplômée!

Je suis tellement excité de mettre en œuvre tous les outils que j’ai appris du programme #CrossoverIntoBusiness et d’affronter mon avenir en tant qu’ancien élève de Harvard! Merci à l’université d’avoir amélioré et renforcé mes connaissances, en tant qu’humaine et en tant que femme d’affaires.

Je tiens également à remercier @anitaelberse pour cette opportunité. Ce fut un honneur et un privilège. “Le programme Crossover Into Business est un programme d’un semestre dans lequel les athlètes professionnels développent leur sens des affaires en travaillant avec des mentors du département académique de la prestigieuse université.

Dans le passé, quelques joueurs de tennis ont également terminé le programme, dont l’ancienne n ° 1 mondiale Maria Sharapova.