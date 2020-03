Monica Puig revient physiquement et mentalement sur les rails

Dans le tennis, il y a des millions d’attentes frustrées, de promesses non tenues, d’échecs face à un large public qui ne voit pas ce qui se passe à l’intérieur. Le cas de Monica Puig C’est particulièrement important. Venant d’une nation sans grandes idoles sportives en mode tennis, son médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016 Ce fut un choc absolu dans le pays. La folie s’est déchaînée et la figure de Monica est devenue l’une des plus grandes personnalités du pays. Ce n’est malheureusement pas toujours bon.

Puig a ouvert dans sa dernière interview, réalisée à La Nación, où il rappelle ce processus d’assimilation d’un tel succès. Comme elle le dit elle-même, la réception dans son San Juan natal a été le début du cauchemar. Comme elle l’affirme elle-même, imaginez arriver après avoir atteint votre plus grand exploit sportif et vous retrouver, soudainement, avec plus de 18 policiers employés comme escortes, des rues absolument débordées et une joie qui, en plus, contrastait avec la mauvaise situation financière et sociale que traversait Porto Rico. Ce bain de masse destiné à montrer l’importance de votre réussite devient une sorte d’hystérie collective qui finit par entrer dans votre tête, fixant des attentes totalement irréalistes pour ce qui va bientôt arriver.

Marqué par la pression et sachant qu’il y a un pays derrière vous à chaque pas, Puig a commencé sa descente, une spirale négative basée sur le stress, sur la pression. “C’était difficile pour moi de jouer à nouveau. J’étais faible. Les gens attendaient beaucoup de moi et je n’étais pas prêt à être en mesure de calibrer cela. Je n’avais gagné qu’un tournoi et j’ai eu du succès, mais je ne savais pas comment conduire. C’était difficile pour moi de me sentir bien et je me suis donné J’ai réalisé que j’avais une dépression; j’étais avec ma famille et je ne pouvais pas (…) Les réseaux sociaux m’ont également touché. Tout le monde met une photo quand ils sont souriants et heureux, mais ce n’est pas le cas. Beaucoup montrent une image très fausse, vous voulez montrer au monde à quel point vous êtes bon, alors qu’en réalité vous êtes au lit. Je veux que tout le monde sache que tout n’est pas rose. “

Monica compare également sa situation à celle d’autres athlètes olympiques qui ont également traversé ces périodes de dépression: Michael Phelps, Missy Franklin et bien d’autres comme elle. Après tout, peu de choses plus chargées de symbolisme que les Jeux Olympiques. La médaille d’or peut être une bénédiction, mais aussi un poids sur le dos à porter qui est très compliqué à porter. Ceci a été détaillé par le Portoricain très animé il y a quelques mois, lorsque le portail Derrière la raquette s’est ouvert: “En un instant, vous êtes au sommet du monde et soudain vous finissez et vous ne savez tout simplement pas ce qui vient de se passer. C’est comme un coup de fouet. Je n’ai pas trouvé de moyens de me motiver à jouer. Je ne savais simplement pas quoi faire de moi. Il y avait de nombreuses occasions où tout ce que je voulais faire était de pleurer tous les jours, au lit, dans une pièce sombre. “

Maintenant, Puig est dans une autre étape de sa carrière. Après avoir surmonté cette dépression post-épisode, le Portoricain a connu l’autre côté du tennis: la fracture physique au lieu de la fracture mentale. Après avoir traversé la salle d’opération pour avoir un nerf dans le coude droit, il doit parler et faire face à la lésion avec maturité et envie de remettre son pied sur la piste. «J’avais déjà eu des problèmes au coude. Lorsque j’ai pris des semaines de congé et commencé la pré-saison, j’avais mal, mais ils s’en allaient. En octobre, mon poignet, mon coude et mon épaule ont commencé à me déranger, mais je pensais que c’était fatigué. Je me suis reposé. , Je suis revenu mais j’ai commencé à m’inquiéter. J’ai ralenti ma balle, mais ça m’a dérangé sur l’impact. Quand j’ai vraiment eu peur c’était quand je ne pouvais pas me brosser les dents ou me brosser les cheveux à cause de la douleur (…) Je suis allé voir spécialiste de New York, j’ai eu trois résonances, nous avons vu le problème et ils m’ont opéré. »Le coup m’a aidé à réfléchir et à recommencer. Maintenant j’apprécie plus le tennis“.

