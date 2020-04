Monte Carlo, le tournoi auquel Federer résiste

La vérité est que ça résonne un peu pour parler Roger Federer et faites-le à partir de ce que vous n’avez pas gagné. Lorsque vous mentionnez le, selon beaucoup, le meilleur de l’histoire, le GOAT incontestable, c’est un exercice complexe pour lancer un débat sur ce qui manque à votre dossier. Surtout quand ses réalisations éclipsent tellement ses handicaps. Mais nous sommes dans la semaine du monte Carlo, l’un des tournois les plus pittoresques du circuit et l’un des deux événements de la catégorie Masters que le Suisse n’a pas conquis. Et cela, bien sûr, a eu plusieurs occasions de le faire.

Il n’a peut-être jamais regardé d’aussi près, à un seul point de victoire, comme il l’a fait dans Rome (l’autre Masters 1000 qui manque dans ses fenêtres). Cela ne signifie pas que le tournoi de la Principauté est une épine pour Roger, surtout si l’on considère le nombre de fois où il a atteint la dernière instance. À trois reprises, son grand ennemi juré sur terre battue l’a arrêté, l’homme qui a gardé son récit de grands titres encore plus accablant: Raphael Nadalqui sinon. Et même s’il semblait qu’au fil des années les options du Suisse se réduisaient de plus en plus, Federer se donna une dernière danse en 2014, l’année où Rafa fut surpris par David Ferrer en quart de finale et au cours duquel le Suisse avait vaincu et convaincu devant l’autre grand obstacle, Djokovic. Là, il a fait face Wawrinka… mais cela ne pouvait pas être fait non plus.

Depuis qu’il a perdu lors de son premier match contre Vincent Spadea (Il a joué le tournoi en tant qu’invité) en 1999, Federer a été battu par Jiri Novak, Grosjean, Nalbandián et Gasquet jusqu’à ce qu’il puisse profiter de sa première finale dans le tournoi baigné par la Méditerranée. Ce fut dans la saison communément acceptée comme la plus prolifique des Suisses, à un moment de sa carrière tout simplement martien et qu’il ne verra que l’ombre de la présence de Rafa Nadal en tournois terrestres. Pas même le 64 gagnants Les Suisses ont suffi à la seule et dernière finale qui disputera cinq sets: 6-2, 6-7 (2), 6-3 et 7-6 (5) a été le marqueur d’un Nadal qui avait déjà cimenté son statut de meilleur Earthman l’année précédente. Ce fut l’un des premiers duels entre les deux au cours desquels Rafa a allongé la gencive et fait du match une véritable bataille physique, une étape dans laquelle grandir.

Là, le sort des échanges au-delà des 4 coups a favorisé le manacorí. 52% des points gagnés dans les échanges entre 4 et 6 coups, 55% sur les rallyes entre 7 et 9 hits, et un développeur 63% à des points qui dépassaient 10 coups. Si l’on considère qu’un 62% des rallyes de ce match ont dépassé les 4 coups, nous voyons comment Rafa, encore un nouveau venu, a trouvé à Monte Carlo son jardin idéal pour serrer chaque point au maximum, privant Federer de son service redouté et de la poursuite de l’entraînement qui au sol était complètement désactivé.

Une tendance similaire a suivi les deux finales qui ont suivi. Roger n’a cessé d’attaquer la forteresse imprenable de Rafa, qui a cimenté son règne en Principauté en 2007 y 2008. Lors de ces deux finales, le Majorquin n’a même pas renoncé à un set contre celui de Bâle, le battant respectivement en double 6-4 et 7-5. Autant Federer n’a pas cessé d’essayer, mais ce sont les meilleures années de Nadal sur le terrain, celles où son explosivité, sa vitesse de déplacement et sa capacité à renvoyer des balles impossibles étaient à leur maximum. L’altitude, au niveau de la mer, n’a pas aidé le ballon de Federer à courir, et au final, les Suisses finissaient toujours par s’appuyer contre le même mur.

Ces deux finales ont marqué un avant et après dans sa relation avec le tournoi de la Principauté. Une défaite surprise contre Wawrinka en 2009 a amené Roger à ne participer qu’à une seule édition des quatre suivantes, essayant de préserver son physique et son tennis et de doser davantage le compteur kilométrique. À son retour, après avoir laissé derrière lui la pire année de sa carrière, 2014 l’a vu jouer au tennis renouvelé et plus agressif, ayant traversé la période de changement de raquette. Roger a esquivé une balle en quart de finale contre Jo-Wilfried Tsonga, lors de sa 950e victoire en carrière. Après un match très serré et la victoire convaincante contre Djokovic en demi-finale, et comme nous l’avons dit précédemment, sans Rafa de son côté, maintenant oui, tout semblait sur un plateau pour que Federer conquiert le titre convoité.

C’était ce que le script dictait, n’est-ce pas? Pour aggraver les choses, le sort de la finale semblait établi. Stan Wawrinka, champion d’Australie mais toujours en train de prouver si cela avait été deux belles semaines et rien d’autre, était certainement nerveux en piste, faisant de nombreuses erreurs non forcées lors d’une journée grise sur la Principauté. Lorsque le Suisse n’a été qu’à un bris d’égalité pour décrocher le titre, il a hésité. Une de ces occasions où, sous pression, Federer joue avec moins de marge qu’il ne devrait. Stan a retourné le jeu contre un Roger démoralisé dans le troisième set et a fini par remporter son premier titre Masters 1000.

C’était peut-être la meilleure occasion pour Roger de réussir à Monaco. Même les meilleurs joueurs de tennis de l’histoire ont des tournois où le destin vous empêche d’être un champion. Oui Monte Carlo sera toujours la maudite Principauté de Federer.

.