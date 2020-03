Monterrey Svitolina ne perd toujours pas un set

Bon tournoi commencez celui que vous rencontrez Elina Svitolina dans le WTA de Monterrey. Après avoir battu Danka Kovinic 6-3 et 6-2, l’Ukraine s’est cette fois débarrassée d’Olga Govortsova pour un résultat de 6-3 et 6-4, atteignant ainsi les quarts de finale sur la voie rapide. Là, il rencontrera l’une des sensations de l’événement, la Canadienne Laylah Fernández, 17 ans. Nous verrons si c’est plus qu’un obstacle au classement actuel # 7.

Résultats à Monterrey

[1] E Svitolina d [Q] Ou Govortsova: 63 64

A Rus d [10] L Davis: 75 60

A Potapova d T Zidansek: 16 76 (3) 61

[2] J Konta d T Maria: 76 (4) 63

.