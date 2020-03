Montre de Rafael Nadal – L’équipement le plus cher de son corps

Rafael Nadal a gagné des millions tout au long de sa carrière exceptionnelle. Il n’est pas surprenant que l’accessoire à son poignet vaille également beaucoup d’argent. Il s’agit du RM-27-03 de Richard Mille. Rafael Nadal est l’ambassadeur de leur marque depuis 2008.

Caractéristiques de la montre de Rafael Nadal

La RM-27-03 de Richard Mille est l’une des montres les plus premium du marché. Il est évalué à 725 000 $, ce qui signifie qu’il n’est pas pour tout le monde. Richard Mille semble également le penser car ils n’ont fabriqué que 50 montres de ce type. Il a été spécialement conçu pour Rafa et reflète les couleurs espagnoles du ‘Toro’ de Manacor.

Cette montre fonctionne sur le mécanisme du tourbillon et est l’une des montres les plus résistantes. Il a été conçu pour supporter la force des coups de fond de Rafael Nadal et peut donc résister à des chocs allant jusqu’à 10000 G. En plus d’avoir de telles caractéristiques exceptionnelles, il est extrêmement léger ne pesant que 31 grammes.

L’histoire derrière Rafael Nadal et Richard Mille

En 2008, Richard Mille a contacté Rafa et est venu chez lui à Majorque. Il voulait créer une montre suffisamment solide pour être portée en jouant, mais suffisamment légère pour que Rafa ne la ressente pas. Selon Richard Mille, il a fallu longtemps pour convaincre Rafa que porter une montre en jouant ne lui était jamais venu à l’esprit.

Lorsqu’il a donné à Rafa la montre à porter, Rafa a adoré. Cet amour a conduit à un partenariat qui a duré 12 ans. Richard Mille décrit cette relation comme un engagement à vie qui est plus que de la simple horlogerie malgré certains incidents.

Pendant le partenariat, Rafa a perdu sa montre à deux reprises. Le premier était en 2008 et le second en 2012. Malheureusement, lorsqu’il a perdu la montre en 2008, la montre n’a jamais été récupérée. Néanmoins, leur partenariat a été extrêmement fluide.

Nous n’avons pas vu Rafa porter la montre en raison de la suspension de la tournée ATP. Lorsque la tournée ATP reviendra plus tard cette année, je suis sûr que nous le verrons porter sa montre préférée tout en participant aux tournois du Grand Chelem. Espérons qu’il ne la perdra pas cette fois.